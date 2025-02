Buoni fruttiferi postali, all’improvviso offerta cosmica dalle Poste: in un anno ti trovi in tasca 5000€ | Regalo enorme

Questo è proprio il momento di approfittare dell’incredibile offerta di Poste italiane: sottoscrivi un buono e in un anno ti ritrovi con 5000 euro in più.

In un periodo di grande incertezza economica, cercare un modo per risparmiare è essenziale e fondamentale per le famiglie italiane.

L’italiano medio è sempre stato un piccolo risparmiatore, e pur tra mille difficoltà è sempre riuscito a mettere da parte qualcosa per la vecchiaia.

Oggi non è più così facile, a causa del costo della vita, ma c’è sempre la possibilità di veder aumentare il proprio capitale senza che venga mangiato dalle tasse.

Parliamo della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, che rappresentano da sempre una scelta interessante per piccoli e grandi risparmiatori. E oggi lo è ancora di più: Poste Italiane ti permette di mettere da parte ben 5000 euro in più all’anno.

Buoni fruttiferi postali: l’imperdibile offerta delle Poste

I buoni fruttiferi postali sono da sempre la scelta giusta per chi cerca un modo sicuro e a basso rischio di custodire e investire il proprio denaro. Il fatto che siano garantiti dallo Stato italiano e facili da utilizzare infatti li rende particolarmente attraenti per chi non è avvezzo al mondo della finanza ma vorrebbe aumentare il proprio capitale. Infatti tra i vantaggi di questo strumento c’è sicuramente la facilità con cui si può sottoscrivere, ovvero recandosi semplicemente presso un ufficio postale. Oltretutto non è necessario investire grosse somme.

Un altro aspetto che rende questi prodotti utili per chi vuole iniziare ad accantonare qualcosa per il futuro è la possibilità di scegliere la durata dell’investimento. Che può andare dal breve termine fino a molti anni. Senza contare la tassazione agevolata pari al 12,5%. Perché non approfittare dell’offerta di Poste Italiane che ti permette di accantonare in un anno ben 5000 euro?

In un anno 5000 euro

Stiamo parlando dei buoni fruttiferi postali dedicati ai minori, che, come spiegato sul sito delle Poste, hanno un rendimento del 5%. Il che significa che se per ipotesi dovessimo avere la fortuna di poter accantonare per un figlio appena nato 100mila euro, in un solo anno ne avremmo già 5000 in più.

Chiaramente si tratta di una somma esagerata, ma consideriamo che appunto si tratta di buoni con un buon rendimento, e che possono essere riscossi al 18esimo anno di età dell’intestatario. Mettiamo quindi il caso che volessimo fare un regalo ad un nipotino appena nato, il primo di febbraio. Potremmo sottoscrivere questo tipo di buono; e con una somma di 5000 euro, senza dover fare nulla al compimento dei suoi 18 anni si ritroverebbe con 11.068,68. Una bella somma.