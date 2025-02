“Ho preso una tachipirina ieri”: ritiro patente, sequestro veicolo e 1500€ di multa | Trattamento da bandito

Grazie alle nuove normative, anche se assumi una semplice tachipirina e vieni fermato rischi una grossa multa e il sequestro del veicolo.

Tante se ne sono dette e sentite da quando è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada, che ormai sembra essere diventato impossibile non violare qualche norma.

Sin dall’inizio il Governo aveva annunciato una stretta sulle punizioni di chi viola il regolamento; un regolamento che è cambiato sotto diversi punti di vista.

La base è rimasta la medesima, tutto ciò che abbiamo studiato a Scuola Guida è sempre valido; quello che è stato maggiormente modificato sono le punizioni per chi non rispetta la legge.

Il fine ultimo, non dobbiamo dimenticarlo, è quello di rendere più sicure le strade andando a intervenire sui comportamenti spesso incoscienti degli automobilisti. Peccato che adesso puoi beccarti una multa anche solo se prendi una tachipirina.

Codice della Strada: multa se prendi una tachipirina

La stretta voluta sulle violazioni del Codice della Strada è stata presa in considerazione per porre un freno a tutti quei comportamenti, come accennato, sconsiderati e incoscienti degli automobilisti. Le cosiddette stragi del sabato sera, che ormai sono diventate quasi quotidiane, provocate da abuso di alcol, droghe e psicofarmaci, hanno reso necessario inasprire le punizioni.

Peccato che come spesso accade si vada da un eccesso all’altro. E se fino a qualche mese fa i limiti erano ben definiti, oggi i confini tra lecito e illecito sono un po’ fumosi. E può capitare di essere puniti anche solo per l’assunzione di una semplice tachipirina. Un normalissimo farmaco utilizzato per lo più per abbassare la febbre può essere considerato al pari di una droga.

Un farmaco considerato come una droga

Può una semplice tachipirina essere causa di multa e sequestro del veicolo? Potrebbe, nel caso dovesse dare un falso positivo ad un test antidroga. Potrebbe, ma per fortuna non accade, quindi almeno su questo possiamo stare tranquilli. Ma ci sono altri farmaci che invece, in caso di controllo su strada con test antidroga salivari, potrebbero interferire con i risultati e ottenere un falso positivo.

Ad esempio gli antidepressivi, alcuni FANS, ovvero antinfiammatori non steroidei come il popolarissimo ibuprofene, e qualche altro. Al momento non vi è una vera lista dei farmaci consentiti, ma chiaramente tutti quelli che possono interferire con la guida si conoscono già. Quelli a base di oppioidi o morfina, i barbiturici, le benzodiazepine. Ma il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha ribadito, come riporta ordinemedicifc.it: “Chi sta usando i farmaci sotto prescrizione medica può tranquillamente guidare. Come faceva l’anno scorso” ma “Ovviamente ci sono farmaci che impediscono di guidare nelle ore successive”. A volte è sufficiente un po’ di buonsenso.