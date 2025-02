“Non serve più il cappotto termico”: da ora basta una latta e un pennello | Casa bollente e isolata perfettamente

Il riscaldamento efficiente delle abitazioni dipende dalla capacità di isolamento termico che si garantisce: ecco cosa fare per avere una casa calda e isolata senza spendere un patrimonio per il cappotto termico.

Si parla sempre più spesso di soluzioni che rendano la casa più efficiente dal punto di vista energetico e il pensiero corre immediatamente al cappotto termico, scelto da anni come metodo per migliorare l’isolamento termico degli uffici.

Questa soluzione non è, però, sempre praticabile: l’intervento richiede una progettazione accurata, materiali adatti e un investimento economico che può pesare molto sul bilancio familiare.

Ci sono alcuni casi in cui la coibentazione esterna può risultare addirittura controproducente: capita quando ci sono problemi di umidità o in presenza di impianti di riscaldamento mal posizionati.

Non tutti sanno che esistono alternative più pratiche ed economiche al cappotto termico: si tratta di interventi minimi che offrono un buon isolamento senza la necessità di strutture aggiuntive.

Quando non è possibile applicare il cappotto termico alla propria abitazione

L’applicazione di un cappotto termico non comporta sempre vantaggi. Ci sono addirittura situazioni in cui questa soluzione risulta poco efficace o dannosa. Tra i principali problemi, ad esempio, c’è l’umidità di risalita: se le pareti sono già compromesse da infiltrazioni, infatti, la posa di un cappotto può peggiorare la situazione, favorendo la formazione di muffe e condense.

Un altro fattore critico riguarda la presenza di ponti termici dovuti a infissi datati, serramenti non isolati e vetri a bassa efficienza. In questi casi bisogna intervenire prima sugli infissi per ottimizzare l’isolamento esterno. Il problema nasce anche nelle abitazioni con termosifoni incassati sotto le finestre: l’installazione di un cappotto termico potrebbe ridurre la circolazione del calore.

I vantaggi dell’intonaco termico per l’isolamento della casa

Chi cerca una soluzione meno invasiva può scegliere l’intonaco termico come opzione valida. Questo intervento risulta particolarmente utile per ristrutturazioni in cui lo spazio è un fattore critico e si desidera un intervento rapido ed efficace. Gli intonaci termici da interno sono realizzati con argilla, calce idraulica o sughero. Per l’esterno, invece, si possono utilizzare intonaci in vetro espanso o calce idraulica naturale.

L’adozione di soluzioni come gli intonaci termici rappresenta una strategia efficace per chi vuole migliorare le prestazioni termiche della propria abitazione senza ricorrere a lavori strutturali impegnativi. Attraverso pochi interventi mirati e la scelta di materiali adeguati, si può ottenere in poco tempo una casa in cui il calore non si disperde, evitando sprechi energetici.