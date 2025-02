Sanremo 2025: Francesco Gabbani in gara sostenuto da tutta Carrara | C’è la data del firmacopie in città

Dopo l’esibizione a Sanremo 2025, Francesco Gabbani si prepara a duettare con Tricarico nella serata cover, mentre l’intera città di Carrara attende di incontrarlo al firmacopie.

Martedì 11 febbraio il Festival di Sanremo 2025 ha finalmente mollato gli ormeggi, coinvolgendo milioni di italiani nella kermesse musicale più prestigiosa d’Italia.

Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici hanno guidato con garbo e professionalità la rassegna, seguendo una scaletta serrata e presentando al pubblico tutti i talenti in gara, e dedicando inoltre alcuni momenti dello show a personaggi pubblici amatissimi e indimenticati, come Ezio Bosso e Fabrizio Frizzi.

Anche il Santo Padre ha regalato il suo contributo a Sanremo, definendo la musica uno strumento di pace e aggregazione, e donando al programma un’aura di autorevolezza che, forse, latitava durante il precedente e fortunatissimo quinquennio firmato da Amadeus.

Una nuova gestione e un nuovo modo di interpretare il Festival, dunque, che ha diviso il popolo dei social, ma che ha altresì fatto guadagnare a Rai 1 il consueto picco di share. Di certo, gli aficionados di Sanremo si sono sbizzarriti in recensioni e commenti live in merito alle varie esibizioni, e una di quelle che ha maggiormente coinvolto i cittadini di Carrara è stata quella di Francesco Gabbani, che vi ha trovato i natali il lontano 9 settembre del 1982.

La città di Carrara al fianco di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani ha sancito il suo ritorno trionfale a Sanremo con il nuovo brano inedito “Viva la vita”, scritto in collaborazione con il cantautore carrarese Claudio Gabelloni e già elevato al rango di hit dai suoi compaesani entusiasti. La canzone rappresenta un inno all’esistenza e all’importanza delle piccole cose, e l’esibizione di Gabbani è stata accolta dal pubblico con una sonora ovazione.

Anche la città di Carrara si è dimostrata orgogliosa del suo artista, che ha già conquistato la vittoria a Sanremo nel 2016 e nel 2017, e ora attende di rivederlo sul palco dell’Ariston durante la serata cover, in cui duetterà con il collega meneghino Francesco Tricarico nello storico motivetto “Io sono Francesco”, pubblicato nel 2000. In attesa di conoscere come proseguirà la tornata sanremese di Gabbani, i cittadini di Carrara si preparano ad accogliere il loro beniamino nella sua città natale in occasione dell’imminente firmacopie: ecco la data e il luogo dell’appuntamento.

Francesco Gabbani e il firmacopie a Carrara

Il brano “Viva la vita” è presente nella tracklist dell’album “Dalla tua parte”, il cui release è fissato per il 21 febbraio sotto l’etichetta BMG Rights Management. Il giorno successivo Francesco Gabbani farà ritorno proprio a Carrara per firmare le copie di “Dalla tua parte” a beneficio dei fan, che lo attenderanno al Teatro degli Animosi.

La data da segnare, dunque, è quella di sabato 22 febbraio, e l’evento inizierà intorno alle ore 14.30. Diversi fan di Gabbani stanno già meditando di assediare la città nonostante vivano nei Comuni limitrofi, a dimostrazione di quanto il cantante abbia saputo mantenere negli anni un rapporto preferenziale con i suoi conterranei. Nel frattempo, sale la curiosità per la serata delle cover: il duetto con Tricarico rappresenterà un valore aggiunto ai fini della classifica finale, per Francesco Gabbani?