Lidl, richiamo massivo del prodotto amato dagli italiani: “irritazioni in bocca e alla lingua” | Non mangiatelo assolutamente

Lidl costretta a segnalare un prodotto il cui consumo può essere molto pericoloso. Il richiamo alimentare per evitare conseguenze dannose per la salute.

Siamo ancora una volta davanti ad un richiamo alimentare, ovvero la segnalazione di un prodotto il cui consumo può comportare rischi per la salute.

Questa volta si tratta di Lidl, il noto discount, amatissimo da migliaia se non milioni di italiani.

Presente sul territorio nostrano dal lontano 1992, oggi vanta oltre 750 punti vendita. E ogni tanto può capitare che ci sia un prodotto non conforme.

L’importante è, come avvisa l’azienda, non consumare e riportare nel punto vendita per ottenere un rimborso. Di che prodotto si tratta?

Lidl: il richiamo alimentare

Quando si parla di richiamo alimentare solitamente le autorità, i produttori o i punti vendita in genere si riferiscono a rischi per la salute nel caso si consumi un determinato prodotto. In realtà i richiami possono essere legati anche ad altri motivi, come ad esempio la presenza di sostanze contaminanti, di allergeni non dichiarati o anche semplicemente per un’errata etichettatura.

Nel caso di contaminazione gli agenti patogeni più comunemente riscontrati sono batteri di Salmonella e di Escherichia coli. Ma come accennato i motivi di un richiamo possono esser anche altri. Per esempio una errata etichettatura, che potrebbe sembrare una cosa di poco conto, ma in realtà può essere molto grave. Come un allergene non segnalato, il che potrebbe causare conseguenze pericolose per la salute dei consumatori. In questo caso specifico, Lidl parla di “irritazioni alla bocca e alla lingua”.

Meglio riportare il prodotto nel punto vendita

E ancora una volta a segnalare il richiamo ci ha pensato ilfattoalimentare.it, che si occupa tra le altre cose di mettere in guardia i consumatori. Si tratta del lotto 8534 dei mini brezeln salati ricoperti di cioccolato al latte e fondente del marchio Alpenfest. In confezioni da 140 grammi, con termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2025, leggiamo sul richiamo che ““Il prodotto è stato confezionato nello stabilimento del fornitore Felföldi Édességgyártó Kft (Ungheria) ed è stato in vendita a partire dal 09/09/2024”.

Il motivo del richiamo è dovuto al fatto che “non si può escludere che, a seguito del consumo, si possa manifestare una sensazione di bruciore in bocca, con irritazioni in bocca e sulla lingua”. Non viene specificato il motivo, ma in ogni caso i consumatori che si dovessero accorgere di avere i mini brezeln in casa non devono fare altro che riportarli in negozio e farsi rimborsare il prodotto.