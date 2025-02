Massa, progetto approvato: la cava dismessa diventerà un teatro

Approvato il progetto per la creazione della Cava Teatro Brugiana, che valorizzerà il territorio delle Alpi Apuane: il Sindaco Persiani spiega i dettagli in conferenza stampa.

Il Sindaco Francesco Persiani ha recentemente ufficializzato l’inizio dei lavori per la costruzione della Cava Teatro Brugiana, un’opera destinata a incastonarsi nell’incantevole panorama delle Alpi Apuane e ad accogliere poi la comunità locale in svariate iniziative artistiche e culturali.

Lo ha annunciato il primo cittadino di Massa durante una conferenza stampa tenutasi il 12 febbraio al Palazzo Civico, spiegando la natura del progetto con dovizia di particolari.

L’ambizioso progetto mira a trasformare una cava sinora dismessa in un luogo di aggregazione dall’elevato valore naturalistico e ispirato ai classici teatri greci, e a creare inoltre uno spot panoramico che fungerà da punto di congiunzione tra le bellezze del territorio e l’ingegno umano.

“Essendo un semplice recupero di luoghi nati per l’attività estrattiva” – ha riferito Persiani – “si tratterà di un intervento realizzabile e non pretenzioso. La strada che porta alla Brugiana non è facile ma neanche difficile. (…) Sarà un belvedere culturale e naturalistico, un luogo d’incontro tra uomo e natura, dove la bellezza dei marmi, i sentieri montani e il panorama mozzafiato si fonderanno in un’esperienza unica, di straordinario fascino per lo spettatore e il visitatore“.

I dettagli del progetto Cava Teatro Brugiana

Come anticipato, il progetto Cava Teatro Brugiana ha lo scopo di riqualificare un cava dismessa, trasformandola in un luogo di aggregazione per la comunità locale, e apportando così al territorio di Massa-Carrara un notevole valore aggiunto, sia per i residenti che per i turisti occasionali.

Il programma degli interventi prevede la sistemazione dei blocchi già presenti in loco e la creazione di una nuova struttura ellittica, la riqualificazione degli edifici esistenti e l’installazione di un leggio che illustrerà la storia, la geologia e la biodiversità del luogo. Inoltre, sarà allestito un sistema di illuminazione scenografico, in modo da regalare alla location un tocco di fascino in più. Il cronoprogramma del progetto è già iniziato, e si prevede che i lavori verranno completati entro la fine del 2025; tale tempistica, però, potrebbe subire delle dilazioni, a seconda delle condizioni meteorologiche e dei timing di rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.

Il piano attuativo

Ovviamente, per realizzare il Teatro Cava Brugiana sarà necessario operare su più fronti, ottenendo le autorizzazioni dagli enti competenti, che porranno il focus sulla sicurezza e sull’accessibilità del progetto.

In tal senso verrà realizzata una recinzione lungo il percorso a piedi, dotata di parapetti e di reti paramassi, e saranno eseguiti anche degli interventi di manutenzione sulla strada che richiederanno il coinvolgimento della comunità locale. Una volta ultimati i lavori, potranno avere luogo i primi eventi sperimentali, come sessioni di recitazione, di prosa, di musica e l’inaugurazione di installazioni temporanee.