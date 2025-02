“Mi hanno rubato tutto”: scatta la truffa del casello | da ora usa solo il telepedaggio

Una truffa al casello non la immagineresti mai, eppure esiste anche questo. Molto meglio fare attenzione e usare il telepedaggio.

Quando si parla di truffe quelle che vengono alla mente sono le solite, quelle di cui si sente parlare in tv da ormai tantissimo tempo.

La truffa telefonica, la truffa per via email, o sms, e tante altre. Tutte hanno un nome diverso che è diventato noto a tutti: fishing, smishing e via discorrendo.

Il fine ultimo è però sempre lo stesso: carpire i dati sensibili del povero malcapitato di turno e utilizzarli per loschi affari. Solitamente per derubarlo.

Ma mai avremmo pensato di dover parlare della truffa del casello. Come si svolge?

Truffa del casello: le nuove frontiere

Mettersi al volante di un’auto è sempre un’incognita. Per quanto noi sappiamo guidare bene, abbiamo esperienza e prontezza di riflessi, ad essere un potenziale pericolo sono gli altri automobilisti. Una manovra inconsulta, un sorpasso azzardato, tutto rappresenta un rischio.

Soprattutto in autostrada, dove solitamente la velocità sostenuta è abbastanza alta, il che rende più difficile frenare o scansare un ostacolo. Un rischio si, ma mai avremmo pensato di correre anche il rischio di venire truffati proprio al casello autostradale. Eppure può succedere anche questo.

Meglio il telepedaggio se non vuoi perdere i tuoi soldi

Il trucco è tanto semplice quanto banale, eppure efficace. In buona sostanza questi criminali, perché è di questo che si tratta, dopo aver deciso quale tra le auto che si apprestano a sopraggiungere presso un casello autostradale sarà la vittima designata, vi si piazzano davanti. E passano prima. Una volta attraversata la barriera gettano sull’asfalto materiale tagliente che possa danneggiare le gomme del povero malcapitato, che passerà ignaro. Salvo poi doversi fermare dopo poco a causa della foratura dello pneumatico.

Ed è in questa situazione che ti assalgono letteralmente, per derubarti di tutti i tuoi soldi minacciandoti per averli. Insomma ti svuotano il portafoglio, prendono il telefonino e tutto ciò che riescono ad arraffare nell’auto, per poi dileguarsi rapidamente lasciandoti con un palmo di naso e senza la possibilità di chiamare aiuto immediatamente. Qualcuno si spinge oltre e ruba direttamente l’auto ferma, rischiando anche di provocare un incidente. La soluzione? Occhi aperti, sempre, e se proprio devi usare l’autostrada, molto meglio usare il telepedaggio in modo da non doverti fermare, così da non dare l’opportunità ai criminali in attesa di mettere in atto la truffa del casello.