Anziani, divieto di guida 2025 scattato ufficialmente: da questa età non puoi più metterti alla guida | Nessuna eccezione

Gli anziani non potranno più mettersi alla guida a partire da una certa età. Il divieto è scattato, bisogna adeguarsi.

Ottenere la patente di guida rappresenta un traguardo fondamentale per la mobilità e l’indipendenza di chiunque si avvicina alla maggiore età.

Il sogno della maggior parte dei ragazzi, a dire il vero, anche se non di tutti. Potersi muovere liberamente è un grande vantaggio.

Non dover più dipendere da nessuno, aspettare i mezzi pubblici e dover subire ritardi, corse cancellate e ressa. E soprattutto risparmiare tempo e poter decidere qual è il percorso più adatto.

Tutto molto bello, ma sembra che questo sogno abbia un limite. Arrivati ad una certa età da adesso dovrai “appendere la patente al chiodo” e non potrai più guidare. Le persone anziane non sono ammesse.

Anziani: dopo questa età non potranno più guidare

Come abbiamo accennato la patente è un documento indispensabile per potersi muovere liberamente, recarsi al lavoro o utilizzare il proprio tempo libero spostandosi da un luogo all’altro. Come tutti i documenti ha una scadenza, ovviamente, che però è variabile.

I tempi si accorciano con l’avanzare dell’età, poiché l’automobilista deve essere in grado di guidare senza costituire un pericolo per sé e per gli altri. Prontezza di riflessi, vista adeguata, mente lucida, sono condizioni essenziali per mettersi al volante. Ma da oggi anche se sei nelle migliori condizioni psico-fisiche, arrivato ad una certa età non potrai più guidare. E non è nemmeno un’età avanzata.

La patente non ti servirà più

Eppure la vita si è allungata tantissimo, oggi a 70 anni sei ancora giovane. Ma è proprio questo il limite oltre il quale non potrai più guidare, o quasi. A 68 anni la patente non sarà più utilizzabile, meglio andare a piedi e iniziare a fartene una ragione. Per fortuna questo limite non si rivolge a tutti ma solo ad una certa categoria di persone.

Lo dice l’articolo 115 del Codice della Strada: “Chi guida veicoli a motore non può aver superato anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t” e “anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone”. Aggiunge però che “Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento”. Un limite di 68 anni, ma che per fortuna non riguarda tutti.