Porto di Marina di Massa: Guang Rong, prevista oggi la fine dello svuotamento della cassa di sinistra di gasolio

Continuano i lavori di bonifica sul relitto della Guang Rong dopo l’incidente del 28 gennaio. Persiani ottimista, ma un comitato di cittadini esprime preoccupazione.

Proseguono le operazioni di svuotamento del carburante dalla carcassa della nave mercantile Guang Rong, ed è stato quasi ultimato il pompaggio del gasolio dalla cassa di sinistra.

Ricordiamo che l’incidente risale allo scorso 28 gennaio quando, nelle tarde ore della serata, a causa delle condizioni meteo avverse l’imbarcazione, diretta verso Genova, è stata trascinata dal forte vento e dalle correnti marine verso il pontile di Marina di Massa, distruggendone la sezione superiore.

Le operazioni di bonifica sono iniziate il 9 febbraio del 2025, ma hanno subito alcuni rallentamenti a causa del maltempo degli scorsi giorni. La Capitaneria di Porto continua a monitorare l’ambiente circostante per escludere sversamenti di carburante, mentre sommozzatori, motovedette e immagini satellitari sono impiegati per verificare la presenza di perdite, sinora non rilevate.

Attualmente, le squadre specializzate stanno pompando il carburante residuo, utilizzando oltre 200 metri di tubo per aspirare le 102 tonnellate complessive di gasolio presenti a bordo, e avrebbero già rimosso una consistente mole di carburante dalla cassa di sinistra. Lo comunica il Sindaco Francesco Persiani sui social.

Gli aggiornamenti del Sindaco Francesco Persiani

Il primo cittadino di Massa ha affidato ai social un breve comunicato nella giornata del 13 febbraio, annunciando: “Nella giornata odierna sono stati aspirati circa 25,5 metri cubi di gasolio dalla Guang Rong. Le operazioni di svuotamento stanno proseguendo secondo i piani. Domani (oggi, 14 febbraio, n.d.r.) è prevista la conclusione dell’aspirazione dalla cassa di sinistra, un ulteriore passo importante verso la messa in sicurezza dell’area“.

Nonostante le rassicurazioni del Sindaco, però, la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle ed ex consigliera Luana Mencarelli ha espresso delle riserve in merito ai possibili contraccolpi sul comparto turistico del territorio, rilevando che i ritardi sui lavori potrebbero influenzare negativamente l’afflusso di visitatori durante la stagione estiva. Inoltre, il comitato di cittadini UGO ha denunciato l’assenza di un canale diretto di comunicazione con l’Amministrazione locale, lacuna che impedisce alla comunità di ricevere aggiornamenti in tempo reale circa l’evolversi della situazione.

The deck cargo ship Guang Rong began drifting in the sea between the Italian ports of Marina di Carrara and Marina di Massa on January 28. News sources report that the ship was half-loaded with marble debris when it drifted, possibly due to winds, and hit the Marina di Massa pier pic.twitter.com/jDkkMSS6Oa — DECK TV (@decktvcom) January 30, 2025

Il comitato UGO: “Bassa considerazione della cittadinanza”

“Riteniamo insufficienti video o comunicati consegnati alla stampa, senza la possibilità di un dialogo e uno scambio di pareri”. Questo, l’amaro riscontro del comitato Ugo a più di due settimane dal sinistro navale.

E ancora: “Questo atteggiamento pare rivelare una bassa considerazione della cittadinanza, reputata come sostanzialmente incapace di comprendere, una cittadinanza che debba soltanto riporre fiducia in chi l’amministra. Un simile atteggiamento già sarebbe incongruo per lo spostamento di un mercato o per la costruzione di un nuovo impianto sportivo, figuriamoci poi quando di mezzo c’è la salute di cittadine e cittadini, la salvaguardia e l’economia di un territorio. Non siamo semplicemente ‘ambientalisti’ che cercano visibilità disturbando il Manovratore, siamo comuni cittadine e cittadini che chiedono a chi è stato chiamato a rappresentarli di svolgere il proprio mandato con trasparenza“.