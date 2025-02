Carrara: FantasticHandicap torna per la 23esima edizione | Questa la giuria del Concorso letterario

Sta per tornare l’atteso concorso letterario FantasticHandicap nella sua 23esima edizione: i dettagli del bando, dei generi e dei premi in palio per i vincitori.

Fondato dal Centro Documentazione Handicap del Comune di Carrara, il concorso letterario FantasticHandicap è giunto quest’anno alla sua 23esima edizione, e sta scaldando i motori in attesa di raccogliere le prime iscrizioni.

Il progetto è stato ideato per promuovere la sensibilizzazione sui temi della disabilità, della diversità, dell’inclusione e delle condizioni di svantaggio sociale, dando così voce a chi vive situazioni analoghe tramite lo strumento della scrittura.

Negli anni, FantasticHandicap ha riscosso un grande successo nella comunità carrarese, fino a diventare un punto di riferimento mondano e culturale, un punto di incontro e un crocevia di esperienze che coinvolgono sia i partecipanti e i loro familiari, che gli appassionati di letteratura.

Ogni anno, infatti, esso riceve numerosi racconti, poesie e saggi che affrontano i temi del concorso, e anche nel 2025 non farà eccezione. Ecco dunque tutti i dettagli sul concorso FantasticHandicap e le modalità di adesione.

Concorso FantasticHandicap 2025

La 23esima edizione del concorso FantasticHandicap è aperta a tre categorie principali: la sezione A, riservata agli adulti, la sezione B, per i giovani fino ai 18 anni, e infine la sezione C, dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Anche quest’anno i temi del concorso riguardano, come di consueto, i temi della disabilità e della diversità, nonché del sottile confine tra emarginazione ed inclusione sociale. I partecipanti dovranno inviare un racconto inedito in lingua italiana (e quindi, un contenuto che non sia mai stato pubblicato su siti web, blog o altre piattaforme) che non superi le cinque cartelle dattiloscritte, ovvero 30 righe di 60 battute. I premi in palio consistono in un riconoscimento di 500 euro per la migliore opera di ciascuna categoria; i vincitori, inoltre, avranno la possibilità di vedere il loro contenuto pubblicato su piattaforme specializzate e convenzionate con FantasticHandicap. La giuria sarà rimpolpata da nuovi volti: presieduta dalla scrittrice e docente Patrizia Fiaschi, quest’anno accoglierà anche alcuni volti noti della comunità locale, tra di essi Francesco Bajni, Marta Castagna, Roberta Crudeli, Gea Dazzi, Francesco Menconi e la classe IV AA dell’Istituto Professionale Minuto di Marina di Massa, con il coordinamento delle insegnanti Roberta Zampolini e Sara Bisanti. Infine, nel collegio giudicante farà il suo ingresso anche il Gruppo Ricreando del Centro AIAS di Massa, coordinato da Elena Dazzi.

Come partecipare a FantasticHandicap

L’adesione è gratuita, e per partecipare alle selezioni i concorrenti devono inviare il loro elaborato sul sito cdhcarrara.it attraverso il banner Cdh, compilando un modulo e completando anche l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La scadenza per l’invio delle composizioni è fissata per il 30 aprile 2025 e, al termine delle selezioni, la cerimonia di premiazione si terrà presso il Centro Documentazione Handicap, dove saranno esposti i lavori dei vincitori, opere che verranno coinvolte anche in altri eventi collaterali per sensibilizzare la comunità.