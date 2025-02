Disastro Eurospin, cliente sul piede di guerra per il disservizio: “Non ci metterò mai più piede”

Il noto discount Eurospin sotto accusa da un cliente inferocito che grida al disservizio e afferma che non ci metterà mai più piede.

Il noto discount Eurospin sotto accusa di un cliente. E oggi, in un mondo in cui siamo iperconnessi, avere un cliente scontento può esser molto pericoloso.

Ogni esercente lo sa. Che si tratti del titolare di un ristorante, di una qualunque attività commerciale o come in questo caso di un supermercato, il rischio è sempre lo stesso.

Ritrovarsi sbattuti su un social, su una pagina pubblica o privata o anche su uno dei tanti siti di recensioni online che popolano il web.

Questo significa che migliaia di persone leggeranno le lamentele di un cliente insoddisfatto, che può rimanere un caso isolato o diventare un gruppo. In questo caso le cose si metterebbero molto male poiché una voce è un parere soggettivo, ma tante, diventa realtà. Ma cosa è accaduto a questo cliente da fargli giurare che non metterà mai più piede da Eurospin?

Disastro Eurospin: il cliente inferocito

Eurospin è uno dei discount preferiti dagli italiani, che lo scelgono per la convenienza dei prezzi, molto più bassi rispetto ai normali supermercati, i quali corrispondono ad alta qualità dei prodotti. E chi pensa che un discount sia inferiore rispetto ai nomi più noti, deve per forza di cose ricredersi. Un discount oggi è, il più delle volte, un supermercato senza insegna, che vende prodotti senza marca ma dietro cui si possono nascondere marchi famosi.

Battere la concorrenza però non è facile, ed Eurospin cerca di fidelizzare la sua clientela con delle incredibili offerte settimanali. Prodotti che non sono soltanto alimentari ma articoli per la casa, per il giardinaggio, per il tempo libero. Che vanno letteralmente a ruba. Il cliente insoddisfatto però può sempre capitare, come in questo caso.

Un grave disservizio

Il cliente di cui parliamo ha espresso il suo parere e raccontato la sua esperienza in una recensione pubblica e visibile a tutti sul noto sito it.trustpilot.com. Nella recensione negativa il cliente lamenta una generale maleducazione, una fila alle casse sempre presente e addirittura di essere stato quasi cacciato via perché in prossimità dell’orario di chiusura. “Io capisco tutto, per carità, ma la maleducazione assolutamente no!!! Sono cliente da anni ma non ci metterò più piede, mi dispiace” tuona.

C’è da dire comunque che si tratta di un caso isolato forse dovuto al fatto che si trattava del 24 dicembre, e che Eurospin si conferma essere ancora tra le insegne economiche preferite dagli italiani. Un disservizio ogni tanto può capitare.