“È da 2 anni che pago due lire di bolletta”: ti basta un foglio di alluminio e il gioco è fatto | Lo fanno tutti in Norvegia

Abbatti le spese con il trucco del foglio di alluminio, fai come fanno in Norvegia. E il costo della bolletta non ti farà più paura.

Alzi la mano chi non attende con ansia e trepidazione le bollette ogni mese. Ansia e trepidazione che si trasformano, quando apri la busta e leggi l’importo, in disperazione.

Perché è inutile negarlo, ogni mese ce n’è una, e i soldi non bastano mai. E come se non fossero già abbastanza le spese da affrontare nel quotidiano, ci si mettono anche gli aumenti in bolletta.

Forse l’unica nota positiva, che però non tutti riescono a cogliere, è proprio quello che consente il mercato libero: scegliere la tariffa più conveniente.

La possibilità di passare da un gestore all’altro scegliendo di volta in volta quello che costa meno al momento. Ma possiamo anche abbassare la bolletta con un semplice foglio di alluminio. Non ci credi? Ti spiego subito come fare.

Abbassa la bolletta con un foglio di alluminio

Le bollette si devono pagare, non c’è modo di sfuggire. Che sia elettricità, gas, acqua, non se ne può certo fare a meno. Possiamo però provare a pagare meno, con dei piccoli trucchi e accorgimenti. Tra questi, appunto, cambiare periodicamente gestore, approfittando dell’elasticità del mercato libero e delle offerte per acquisire clienti. Un anno, due, tanto basta per sfruttare l’offerta più conveniente e poi passare ad altro.

Ma ci sono anche dei trucchi che non immagineresti, e che ti permettono di risparmiare un po’. Spegni le luci quando non c’è nessuno in camera, chiudi l’acqua quando ti insaponi o quando ti spazzoli i denti. E monta delle valvole termostatiche su ogni calorifero. E soprattutto, usa l’alluminio.

Con questo trucco risparmi bei soldini

L’alluminio non è utilissimo solo in cucina, ma anche per risparmiare. Per esempio, se li posizioni dietro i termosifoni, per isolarli dal muro, rifletteranno il calore nella stanza. Questo è un buon modo per abbassare la bolletta del gas. E non è tutto.

Infatti puoi anche rivestire le pareti del congelatore, e ad abbassarsi sarà la bolletta della luce. Per due motivi. Uno è che in questo modo rallenterai la formazione del ghiaccio, che diminuisce il potere congelante del freezer e lo mantiene sempre sotto sforzo. Inoltre manterrà la temperatura interna costante, e quindi non dovrà lavorare di più. Come vedi, un foglio di alluminio si presta a mille usi, non solo in cucina.