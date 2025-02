Termosifoni, Giorgia Meloni ti regala il superbonus riscaldamenti: 6000€ senza Isee | Lo erogano a tutti

La bolletta per il riscaldamento non fa paura: Giorgia Meloni offre il super bonus di 6000 euro senza limite per l’Isee.

Bollette sempre più care, destinate, pare, a continuare la corsa al rialzo. E italiani sempre più afflitti e oppressi dalle spese.

Secondo alcune stime che riporta anche La Stampa, sembra che per questo 2025 appena iniziato si avrà un incremento fino a 350€ in più rispetto all’anno scorso sulle bollette sia della luce elettrica che del gas.

Questo si traduce in una spesa annua che potrebbe superare i 2.930 euro, ovvero quasi il 14% in più rispetto a quella del 2024, che ammontava a 2.583 euro.

La vera batosta però sarà quella del riscaldamento. Sarà per questo che Giorgia Meloni ha messo a disposizione il super bonus di 6000 euro senza Isee.

Termosifoni: il super bonus di Giorgia Meloni

Sempre secondo quanto riportato da La Stampa, sembra proprio che seguendo l’andamento dei costi delle materie prime e della situazione mondiale: “il rincaro più corposo si avrà sulla bolletta del gas; per una famiglia tipo la spesa annuale passerà da 1.793 del 2024 a 2.044 euro del 2025, con un aumento di 251 euro; per quanto riguarda la bolletta dell’energia elettrica, invece, l’incremento sarà di 99 euro, con una spesa annuale che passerà da 790 euro a 889 euro”.

Molti soldi, per le tante, troppe famiglie che già si trovano in difficoltà economiche. Cosa possiamo fare? Cercare di ottimizzare i consumi, e controllare la propria offerta, in modo da poter cambiare gestore e sceglierne uno che convenga di più. Magari con prezzo bloccato, che non risenta quindi degli aumenti previsti. E approfittare del super bonus termosifoni di Giorgia Meloni.

Soldi per tutti senza Isee

Parliamo del Conto Termico, che da 2.0 dello scorso anno passa a 3.0 per il 2025. Si tratta di un incentivo statale volto alla promozione di interventi per l’efficientamento energetico. Per favorire insomma il passaggio a impianti alimentati da fonti rinnovabili. Anche quest’anno quindi si attendono i bandi delle Regioni, tenendo conto che l’Emilia Romagna nel 2024 ha stanziato ben 19 milioni di euro, con contributi fino a 6.000€ per le pompe di calore. E quest’anno?

Come riporta eco-bonus.it, al momento i bandi regionali attivi o di prossima attivazione sono: Al 50% del valore del Conto Termico la Regione Lazio, per sostituzione di generatori di calore a Biomasse con nuovi a 4 o 5 Stelle. Fino all’80% la Regione Lombardia per sostituzione di generatori di calore a Biomasse con nuovi a 5 Stelle. E fino al 100% del Conto Termico la Regione Piemonte per sostituzione di generatori di calore a Biomasse con nuovi a 5 Stelle, la Regione Emilia Romagna per sostituzione di generatori di calore a Biomasse con nuovi a 5 Stelle e Pompe di Calore, la Regione Toscana (Piana Lucchese) per i Caminetti e infine la Regione Campania per la sostituzione di generatori di calore a Biomasse con nuovi a 5 Stelle e Pompe di Calore. Regione Umbria e Puglia sono in attesa di nuovo bando. Non resta che attendere.