Ufficiale, installati autovelox a sensore di movimento: multa anche se passi a 10km/h | Sanzione a prescindere

Brutti tempi per gli automobilisti. Sono arrivati gli autovelox con sensore di movimento, ti becchi la multa anche se vai pianissimo.

Da tempo gli automobilisti sono sul piede di guerra contro gli autovelox. Questi odiati dispositivi sono uno dei motivi principali per i quali si può prendere una multa.

Odiati, eppure estremamente utili, introdotti in Italia nel 1972 solo in dotazione delle Forze dell’Ordine, il loro fine è prevenire incidenti dovuti alla velocità.

Perché la paura di una multa è più forte di qualsiasi ebrezza della dovuta alla corsa, spesso incosciente. Difatti questo tipo di incidenti sono il più delle volte mortali.

Ma ora arriva l’autovelox con sensore di movimento, che ti multa anche se vai pianissimo. Una pessima notizia.

In arrivo gli autovelox con sensore di movimento

Gli autovelox possono essere sia fissi, lungo le strade, che mobili, in presenza delle Forze dell’Ordine. Strumenti di prevenzione, devono anche essere opportunamente segnalati. E uno dei motivi per i quali le multe ricevute in questo modo è proprio la segnaletica non conforme, o non adeguatamente visibile. Senza contare i dispositivi non omologati che fanno fioccare multe su multe.

Fioccano multe ma anche ricorsi, soprattutto dopo che la Cassazione si è espressa con l’ordinanza n. 10505, del 19 aprile 2024, sostenendo che sono illegittime le multe per eccesso di velocità se l’autovelox che le ha determinate è solo approvato e non omologato. Del resto lo dice lo stesso Codice della Strada, articolo 142 comma 6: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati”. E ora le cose si fanno più difficili.

Fioccano multe per gli automobilisti

Beccarsi una multa non è mai una cosa bella, e quella per eccesso di velocità rilevato con autovelox lo è ancora meno. Nello specifico, chi supera il limite fino a 10 Km/h in più, dovrà pagare da 42 euro fino a un massimo di 173 euro, e questo è il minimo. Il massimo invece si applica a chi supera di oltre 60 Km/h il limite di velocità: per lui la multa sarà da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. E come la mettiamo con i nuovi autovelox con sensore di movimento?

Nulla di strano, basta fare attenzione. Stiamo parlando infatti dei dispositivi all’ingresso delle zone a traffico limitato, ovvero ZTL, che registrano tutti i mezzi in entrata e in uscita per segnalarne la targa. Solo i mezzi autorizzati infatti possono transitare: per tutti gli altri, anche se vanno a 10 km/h, scatta la sanzione.