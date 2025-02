Abolizione bollo auto, basta un parente: se è over 70 lo saluti per sempre | Devi fare solo la richiesta

Forse non tutti sanno che esiste una possibilità concreta per non pagare più il bollo auto, una sorta di “bonus” legato a doppio filo con l’età e il legame di parentela.

Quante volte abbiamo maledetto il bollo auto, una tassa annuale che sembra pesare come un macigno sulle nostre tasche?

E quante volte abbiamo sognato di liberarcene per sempre, magari sfruttando qualche agevolazione o scappatoia?

Oggi vi diamo una notizia che potrebbe trasformare quel sogno in realtà, almeno per una parte di automobilisti.

Non stiamo parlando di trucchi o sotterfugi, ma di una normativa ben precisa che, in determinate circostanze, consente di esonerare dal pagamento di questa tassa odiata da molti.

Hai un parente over 70?

Il bollo auto è una spesa annuale non indifferente ma non tutti sanno che esistono diverse categorie di esenzione, tra cui una particolarmente interessante per le famiglie con anziani over 70 a carico. L’esenzione dal bollo auto è un beneficio rivolto principalmente a persone con disabilità grave, riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992, articolo 3, comma 3. Questa agevolazione si estende anche ai familiari che hanno fiscalmente a carico la persona con disabilità. Negli ultimi anni, l’attenzione si è concentrata sugli over 70, una fascia di popolazione spesso economicamente vulnerabile. Anche per loro, in determinate circostanze, è prevista l’esenzione dal bollo auto, purché sussistano specifici requisiti.

Grazie a normative regionali, è possibile usufruire dell’esenzione se si ha a carico un anziano disabile. Questa agevolazione si applica a un solo veicolo per beneficiario e richiede che il mezzo rispetti determinate caratteristiche tecniche quali cilindrata massima di 2.000 cc per motori a benzina e ibridi, cilindrata massima di 2.800 cc per motori diesel e ibridi e potenza non superiore a 150 kW per veicoli elettrici. È importante sottolineare che l’esenzione copre esclusivamente l’uso privato del veicolo e che, al momento, non esiste una normativa nazionale che preveda l’esenzione del bollo auto per over 70 senza disabilità.

Come richiedere l’esenzione?

La procedura per ottenere l’esenzione prevede la presentazione di una serie di documenti agli uffici regionali competenti, come l’ACI o l’Agenzia delle Entrate. Essendo una normativa regionale, è fondamentale consultare i siti ufficiali delle amministrazioni locali o dell’ACI per ottenere informazioni aggiornate, poiché le esenzioni e i requisiti possono variare da regione a regione.

L’abolizione del bollo auto per determinate categorie può essere vista come un’importante agevolazione per molte famiglie italiane. Se hai un parente over 70 con disabilità a carico, non esitare a verificare se hai diritto a questa esenzione. Potresti risparmiare una somma considerevole ogni anno!