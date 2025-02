Bonus 2025, la conferma è arrivata: ti danno 100€ senza Isee | Te li erogano per legge

Tra i numerosi bonus del 2025 c’è quello che promette 100 euro anche senza presentare l’Isee. Nessun vincolo di reddito, tutti possono richiederlo.

Bonus, agevolazioni, sconti sono solo alcuni dei modi in cui il Governo italiano va incontro ai cittadini cercando di alleviare il peso della crisi economica.

Una crisi che attanaglia le famiglie italiane mettendole in difficoltà, soprattutto quelle più numerose o comunque che hanno una situazione economica precaria.

Per questo motivo da anni ogni Governo ha stanziato fondi per creare delle opportunità che spesso hanno letteralmente salvato dalla fame alcuni soggetti particolarmente fragili.

Anche nel 2025 non mancheranno gli aiuti, e la buona notizia è che c’è un bonus di 100 a cui si può accedere anche senza presentare l’Isee.

Bonus 2025: 100 euro senza presentare l’Isee

Tutti i bonus e aiuti erogati dal Governo sono utili, alcuni essenziali per i cittadini che vedono così uno spiraglio di luce e riescono a far quadrare i conti in qualche modo. Anche se la maggior parte di queste misure adottate sono vincolate alla situazione reddituale. Per accedervi insomma si deve avere un Isee che non superi una certa cifra.

La maggior parte, ma non tutti. Alcuni bonus non hanno questo vincolo, e vi si può accedere direttamente presentando una semplicissima domanda. Come quello che ammonta a 100 euro, e che chiunque può richiedere.

A chi spettano e come fare domanda

Come accennato i bonus a cui si può accedere senza dover presentare l’Isee sono più di uno. Per esempio possiamo citare il bonus asilo nido, al quale si può anche accedere direttamente senza vincolo del reddito. L’unica pecca è che così facendo si può inoltrare la richiesta solo per l’importo minimo, ovvero 1.500 euro l’anno, che corrispondono a 136,37 al mese per 11 mesi.

Ma per ottenere i 100 euro di cui parliamo, basta richiedere l’Assegno unico universale, che spetta per tutti i figli minori (e in determinati casi anche maggiorenni) a carico. Una delle tante utili prestazioni a sostegno delle famiglie, a cui poter accedere senza Isee. L’importo che si può arrivare a percepire è di 57 euro per il figlio minore e 28,50 euro per il figlio maggiorenne in particolari condizioni. Ovvero se sta seguendo un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, o anche se lavora ma ha un reddito inferiore agli 8.000 euro, oppure se è registrato come disoccupato presso i servizi pubblici per l’impiego. Esiste però un limite d’età, ovvero fino al compimento dei 21 anni. Quindi già in caso di nucleo familiare con 2 figli minorenni si ha diritto a circa 100 euro.