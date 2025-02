Ecco l’autostrada più cara d’Italia, non passarci mai neanche per sbaglio: ti spennano vivo | Lasciala perdere

Viaggiare in auto costa molto, soprattutto se si scelgono questi percorsi: ecco qual è l’autostrada più cara d’Italia e quali sono le tariffe applicate per attraversare questi pedaggi.

Le vacanze sono uno dei momenti più attesi dell’anno: rappresentano un momento di riposo tanto agognato dopo mesi di stress e duro lavoro, ma anche un modo per trascorrere del tempo con tutta la famiglia.

Luglio e agosto sono i mesi in cui la maggior parte degli italiani si mette in viaggio: tra i mezzi di trasporto più scelti c’è indubbiamente l’auto, preferita per comodità e per andare incontro alle esigenze di tutti.

Bisogna, però, considerare i costi che comporta un viaggio in macchina e non sono solo quelli relativi al carburante: anche i pedaggi autostradali incidono pesantemente sulle spese di trasporto.

Non tutti sanno che all’interno dell’estesa rete autostradale italiana c’è un tratto che si distingue per un costo spropositato: si può dire che si tratti dell’autostrada più cara del Paese.

Il pedaggio autostradale più costoso d’Italia si trova al Nord

La tratta che detiene il record di costi proibitivi è la A5 Torino – Monte Bianco. Si tratta di un collegamento di soli 143,3 chilometri che, nonostante la lunghezza contenuta, presenta un pedaggio decisamente elevato. Secondo i dati raccolti, la media del costo per dieci chilometri si attesta sui 3,45 euro. Questa cifra va ad incidere pesantemente sui viaggiatori abituali e su chi si dirige verso la Valle d’Aosta o la Francia attraverso il traforo del Monte Bianco.

Questo tratto di strada è noto per la sua bellezza paesaggistica. Si attraversano scenari alpini mozzafiato e il costo del pedaggio sembra confermare questa esperienza di lusso. Considerando un viaggio di andata e ritorno, la spesa diventa particolarmente gravosa per chi si muove in famiglia o con veicoli pesanti. I prezzi sono così scoraggianti da spingere gli italiani a rinunciare al viaggio o a cercare alternative scomode che prevedano cambi di più mezzi di trasporto.

Quali sono i tratti autostradali italiani che costano di più

Naturalmente la A5 non è l’unica autostrada costosa d’Italia. Tariffe elevate si riscontrano anche sulle Tangenziali di Milano A58-51-52, particolarmente frequentate da chi si sposta quotidianamente per lavoro, e sulla A35 Milano – Brescia, un’arteria strategica per i collegamenti nel Nord Italia.

Bisogna menzionare, poi, la A36 Pedemontana Lombarda. Qui il costo medio per dieci chilometri si aggira sui 2,10 euro. Non è da meno la A32 Torino – Bardonecchia, un’altra autostrada alpina che svuota le tasche degli italiani che si dirigono verso la Francia.