Degrado rifiuti: il Presidente Lorenzetti firma il Protocollo d’intesa contro l’abbandono lungo le strade provinciali

Gianni Lorenzetti ha firmato un Protocollo per arginare la piaga dell’abbandono di rifiuti lungo le strade provinciali: ecco cosa prevede l’intesa.

Anche se si tratta di un fenomeno di cui, almeno negli ultimi anni, si parla sempre più sporadicamente, l’abbandono dei rifiuti lungo le strade è una piaga che continua a interessare diverse Regioni italiane, e che causa non solo un grave degrado ambientale, ma anche rischi significativi per la sicurezza stradale.

Senza contare, ovviamente, anche i costi più elevati per le rispettive Amministrazioni locali, che devono provvedere a tamponare le criticità con mezzi sempre più limitati.

Le Regioni più colpite dall’abbandono di rifiuti includono, secondo recenti statistiche, la Toscana costiera, la Sicilia, la Puglia e la Calabria, territori che affrontano spesso sfide economiche e logistiche che complicano ulteriormente la gestione dei rifiuti.

Per tale ragione, il Presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha recentemente firmato un Protocollo che mira a contrastare questa tendenza, con particolare attenzione per le strade provinciali. Ecco cosa prevede.

Il Protocollo di Lorenzetti

L’accordo è stato stipulato insieme ad altre Province toscane e all’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Toscana Costa, e prevede tre principali linee operative. Durante la manutenzione ordinaria delle strade, il personale provinciale provvederà a raccogliere i rifiuti abbandonati, differenziandoli quando possibile, mentre per i rifiuti non comuni – come nel caso delle discariche abusive e della spazzatura potenzialmente pericolosa – la Provincia si coordinerà con il gestore del servizio per la loro rimozione.

Inoltre, nei tratti di strada urbanizzati il gestore provvederà autonomamente alla raccolta dei rifiuti abbandonati, iniziativa che potrebbe arrivare a responsabilizzare ulteriormente anche la cittadinanza. Lorenzetti ha infatti commentato: “Un impegno concreto che non solo tutela il decoro nel nostro territorio, ma garantisce anche maggiore sicurezza per chi viaggia ogni giorno“.

Lorenzetti: “È un dovere collettivo”

Il Presidente ha quindi affermato: “La Provincia di Massa-Carrara, nonostante le difficoltà economiche in cui si trovano tutti gli enti locali, continua a investire per mantenere le proprie strade in condizioni dignitose e sicure. Ma serve l’impegno di tutti: il rispetto per l’ambiente è un dovere collettivo. Ogni rifiuto lasciato a bordo strada è un danno per il paesaggio, per la natura e per le casse pubbliche, perché il recupero e lo smaltimento pesano sulle risorse della comunità“.

E ha concluso: “Ora serve un gesto di responsabilità da parte di tutti: rispettiamo l’ambiente, e difendiamo la nostra terra“.