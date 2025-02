Gratta e vinci, con il metodo delle due dita vinci matematicamente | I premi medi li prendi sempre

Gratta e vinci: c’è un trucco per prendere sempre. Si chiama il metodo delle due dita ed è matematico vincere.

Chi non ha mai acquistato un Gratta e Vinci nella sua vita. Anche senza farlo intenzionalmente. Ti trovi di passaggio magari in un autogrill in autostrada, e tenti la fortuna.

Più facilmente li acquistiamo al bar, dove andiamo a prendere solo un caffè, e magari non abbiamo spicci. Invece di prendere il resto, decidiamo di investire quei soldi in uno o più biglietti.

Ma perché lo facciamo se siamo consapevoli di avere probabilità basse di vincere? Perché c’è sempre la speranza di farcela, di avere fortuna.

Infatti trattandosi di gioco d’azzardo, seppur autorizzato, è tutta questione di fortuna. O no? Esiste davvero un metodo che consente di vincere senza sbagliare? Secondo qualcuno si, ed è il metodo delle due dita. Scopriamo in cosa consiste.

Gratta e Vinci: vinci con il metodo delle due dita

Perché ci facciamo tentare dall’acquisto di un Gratta e Vinci anche se inizialmente non ne avevamo l’intenzione? Perché sono proprio lì, a portata di mano, ad offrire l’opportunità di cambiare vita. Investendo poi spesso solo pochi spicci. Difatti ci sono biglietti di tutti i prezzi, da pochi euro fino a 20. Pare che ogni giorno ne vengano venduti oltre 5 milioni, con un movimento economico che frutterebbe allo Stato oltre 2 miliardi di euro all’anno. A fronte però di poche vincite; insomma, come si dice “il banco vince sempre”.

L’importante è giocare responsabilmente e non cadere nella dipendenza, come purtroppo accade a molti. Sembrerebbe un passatempo innocuo, ma in realtà è facile farsi prendere la mano se non ci si mette un freno. Detto ciò, qualcuno sostiene che con il metodo delle due dita vinci sempre.

Cosa devi fare

A suggerire questo metodo sul suo canale YouTube è Danilo Cuccagna, personaggio molto noto sui social. In pratica in uno dei suoi video suggerisce di acquistare un Gratta e Vinci, prenderlo con due dita per mano, e strapparlo in mille pezzi.

Si tratta ovviamente di gesto provocatorio ma simbolico, che invita a riflettere sull’atto stesso di acquistare un biglietto e sul rischio che si corre di cadere nella dipendenza. Questa proposta di strappare il biglietto senza grattarlo è un modo per auto-punirsi, e considerare quante probabilità di vincita abbiamo davvero. Per esempio, come spiega grattaevinci.com, il biglietto da 5 euro Miliardario, tra i più noti, ha una probabilità di vincere 10 euro ogni 15 biglietti. Mentre le probabilità di vincere 100 euro sono una su 150 biglietti. E a salire, il premio di 500.000 euro ha una probabilità sola su 6.000.000 di biglietti. Ti sembra ancora possibile vincere?