6% ogni anno, enorme regalo da Poste Italiane: buono fruttifero fotonico per tutti | Guadagno regalato

Poste Italiane vicina ai risparmiatori. Con il buono fruttifero che rende il 6% ogni anno, ha fatto un grande regalo.

Poste Italiane sempre vicina ai risparmiatori, con offerte mirate che ne consolidano la popolarità e la confermano come prima scelta.

Merito anche del fatto che in passato è stata proprietà dello Stato, che oggi ne detiene comunque oltre il 50%. Questa è vista come una garanzia.

Ed è per questo motivo che sempre più italiani scelgono i buoni fruttiferi postali come investimento per il proprio futuro, sicuro e senza rischi.

Quando poi il rendimento arriva fino al 6%, ecco che è impossibile non farsi tentare dall’offerta.

Poste Italiane: la grande offerta

Sempre emessi da Cassa Depositi e Prestiti SpA, istituzione finanziaria italiana controllata dallo Stato, i buoni fruttiferi postali restano il primo prodotto di investimento scelto da piccoli e medi risparmiatori Come affermato su tgposte.poste.it: “Gli italiani sono un popolo di risparmiatori e utilizzano i prodotti postali per custodire i propri risparmi e, ovviamente, anche per farli fruttare. Tra i prodotti postali più apprezzati vi sono i buoni fruttiferi e i libretti di risparmio. I buoni fruttiferi postali sono sicuri, garantiti ed offrono degli interessi molto vantaggiosi e concorrenziali”.

E quindi perché non sceglierli. A fronte di un investimento minimo – si può partire anche da soli 50 euro – c’ è sempre un margine di guadagno, sicuro e garantito.

Il buono fruttifero al 6%

Fino a qualche mese fa era disponibile un vero regalo da parte di Poste Italiane, un buono fruttifero dal rendimento del 6%. Al momento non disponibile, chi ha avuto la fortuna di sottoscriverlo ha avuto un bel guadagno. Ma poco male, oggi ne troviamo di altrettanto vantaggiosi. Ci riferiamo ai buoni destinati ai minori, che arrivano fino al 5% di rendimento. Tutti possono sottoscriverlo e regalarlo a figli, nipoti, amici o parenti, partendo da 50 euro e proseguendo per multipli, fino al 18esimo anno di età del beneficiario, continuano a fruttare.

“Il regalo perfetto per accompagnare la crescita dei più piccoli” spiega il sito di Poste Italiane “Il Buono cresce insieme al minore, perché gli interessi maturano fino al compimento del suo 18°anno di età con un rendimento fisso”. Sicuro, perché non vi è rischio di perdere il capitale, questo tipo di buoni non solo godono della tassazione agevolata del 12,50%, ma sono anche esenti da imposta di successione. Per fare un esempio concreto, sottoscrivendo un buono di 3000 euro oggi per un nipote nato il 1 febbraio 2025, al compimento dei suoi 18 anni si ritroverà accantonati quasi 6500 euro.