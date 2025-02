Elettrodomestici, Giorgetti fa il regalo a tutte le casalinghe italiane: li compri nuovi e te li paga lo Stato | Migliaia di richieste già pervenute

Il 2025 è il momento di sostituire gli elettrodomestici di casa. Lo Stato ha deciso di rimborsarti tutti i costi, meglio approfittarne.

Parte fondamentale della vita di tutti i giorni di ogni casa, gli elettrodomestici hanno semplificato -e di molto – la vita di chi si occupa delle faccende domestiche.

Tutto ciò che un tempo richiedeva un lungo e laborioso sforzo manuale, oggi può essere fatto in una manciata di minuti da una macchina.

Basti pensare ad un esempio semplicissimo: il bucato. Ore e ore chine su fiumi e lavatoi pubblici, da raggiungere a piedi e con un grosso peso sulle spalle. Grazie alla lavatrice tutto questo è solo un vago ricordo lontano.

Peccato però che a fronte di questo aiuto insostituibile ci sono anche dei costi da sostenere. Per l’energia, per l’usura e prima ancora per l’acquisto. Ma almeno per quest’ultimo c’è una soluzione: lo Stato te lo rimborsa.

Elettrodomestici: lo Stato ti rimborsa l’acquisto

Alcuni li utilizziamo tutti i giorni, il che significa che pesano sulla bolletta, soprattutto dopo alcuni anni, quando l’usura e la tecnologia non più recente comportano un consumo maggiore. Questo è il momento di sostituire i vecchi elettrodomestici.

L’ulteriore spinta è data dal fatto che lo Stato rimborsa l’acquisto dei nuovi elettrodomestici con uno dei tanti bonus messi a disposizione con la Legge di Bilancio 2025. Un decreto voluto anche dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. In cosa consiste questo bonus, e a quanto ammonta? Scopriamolo subito.

Nuovo bonus: è il momento di cambiare frigorifero

Le buone notizie sono che nel 2025 si potrà usufruire del nuovo bonus elettrodomestici, valido per tutto l’anno. A quanto ammonta? Secondo quanto riportato da lastampa.it, lo Stato rimborserà fino al 30% del costo di acquisto di un elettrodomestico nuovo, di alta efficienza energetica e prodotto in Europa. Per un massimo di 100 euro per elettrodomestico. Il limite viene raddoppiato a 200 euro per quei nuclei familiari o comunque per tutti gli acquirenti che hanno un valore Isee inferiore a 25.000 euro.

È bene ricordare che ogni nucleo familiare potrà richiedere il bonus per l’acquisto di un solo elettrodomestico, quindi non è cumulabile. Inoltre come abbiamo detto avrà la durata di un anno, salvo proroga, ma sarà erogato solo fino alla fine degli fondi stanziati dallo Stato, che ammontano a 50 milioni di euro. Non sono ancora chiare le modalità con cui si potrà usufruire dell’aiuto, molto probabilmente, secondo le ipotesi più comuni, vi si potrà accedere tramite richiesta da inoltrare online entro un determinato periodo di tempo.