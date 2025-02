Massa-Carrara: weekend di cultura al Centro commerciale Mare Monti | Al via il Festival dell’Editoria Apuana

Tra pochi giorni prenderà il via la prima edizione del Festival dell’Editoria Apuana: ecco tutti i dettagli del doppio appuntamento di sabato 22 e domenica 23 febbraio.

Il 2025 inizia all’insegna della cultura per il territorio di Massa-Carrara. Tra pochi giorni infatti, avrà luogo il Festival dell’Editoria Apuana presso il Centro Commerciale MareMonti Carrefour, la cui organizzazione è stata affidata al circolo culturale Il Salotto di Leonardo, con la partecipazione di diverse realtà editoriali locali.

L’obiettivo della rassegna è quella di creare un evento culturale nel contesto di una florida realtà commerciale, richiamando così gli avventori più disparati e sfidando inoltre il (falso) mito che editoria e frivolezza non possano coesistere.

In tal senso, il presidente del MareMonti Carrefour, Francesco Consigli, ha sostenuto l’iniziativa sin dai suoi albori e dall’inizio del suo mandato, cercando di intensificare i legami con il territorio e con le associazioni culturali, e lo dimostra anche la massiva partecipazione al Festival di talenti letterari e di celebrità.

Ecco dunque tutti i dettagli sull’evento e chi vi presenzierà nel prossimo weekend, ovvero sabato 22 e domenica 23 febbraio.

Festival dell’Editoria Apuana: un nuovo faro culturale a Massa-Carrara

L’allestimento e l’organizzazione del Festival dell’Editoria Apuana sono stati resi possibili grazie al supporto di MB Garden ed AICS Musica e Spettacoli, che nel prossimo weekend forniranno il palco che accoglierà la rassegna.

L’evento si terrà presso la galleria del Centro Commerciale MareMonti, sarà aperto a tutti e promette di essere un’esperienza immersiva per gli amanti della cultura e delle letteratura. Tra gli ospiti d’onore vi saranno scrittori locali che presenteranno le loro opere di fronte agli astanti, attori che eseguiranno spettacoli teatrali e persino musicisti, che intratterranno il pubblico con concerti dal vivo. Anche gli studenti del Liceo Musicale F. Palma si produrranno in un intermezzo musicale a beneficio degli spettatori, e verrà infine inaugurato il progetto della libreria itinerante “Chiedi alla polvere”. Le presentazioni dei libri e le rappresentazioni si terranno in due palchi, mentre le esibizioni avranno luogo sul palco principale di MB Garden e AICS Musica e Spettacoli. Ci sarà inoltre spazio per laboratori e incontri con gli autori, che offriranno ai presenti la possibilità di interagire direttamente con i creatori dei libri presentati.

Orari e date del Festival dell’Editoria Apuana

Come anticipato, il Festival dell’Editoria Apuana avrà luogo sabato 22 febbraio dalle 10.00 alle 18.00, nonché domenica 23 febbraio nella medesima fascia oraria.

Il Centro Commerciale MareMonti si trova in via Massa Avenza 32, 54100 Massa.