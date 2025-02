Massa: il Sindaco Persiani vola a Bruxelles | Questa l’agenda e i temi degli incontri

Il Sindaco di Massa, Francesco Persiani, raggiunge un summit a Bruxelles per confrontarsi con altre personalità politiche in merito a temi di sostenibilità ambientale.

Questa settimana si apre all’insegna della sostenibilità ambientale, per il territorio di Massa e Carrara, in congiunzione virtuale con la città di Bruxelles.

Il Sindaco di Massa Francesco Persiani, infatti, ha partecipato a un viaggio nella Capitale belga assieme alla delegazione di ANCI Toscana, organizzato in collaborazione con la Regione e su invito dell’eurodeputato Dario Nardella.

La missione, iniziata lunedì 17 febbraio, si estende anche alla giornata di oggi, martedì 18, con l’obiettivo di promuovere un confronto diretto sulla nuova programmazione e sugli interventi sul clima, temi centrali per molti Comuni toscani.

Ieri la delegazione ha iniziato la giornata con una presentazione delle attività dell’ufficio della Regione Toscana a Bruxelles, in cui si è confrontata con Gianpiero Petruzziello della rete ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), esponendo e valutando le iniziative di ricerca e innovazione regionali. Ecco invece il programma di oggi.

Gli incontri in programma per il 18 febbraio

Nella giornata odierna sono in programma una serie di incontri istituzionali, in primis con la rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione Europea, Giuseppina Meli. La delegazione discuterà con Meli il futuro della politica di coesione e degli strumenti di programmazione, e successivamente incontrerà alcuni funzionari delle Direzioni Generali Ambiente e Clima presso il Parlamento Europeo, approfondendo il tal sede le politiche comunitarie per la tutela ambientale e i mezzi di contrasto al cambiamento climatico.

In chiusura di giornata, infine, è stato fissato un incontro con Marco Fusaro, coordinatore della delegazione italiana presso il Comitato Europeo delle Regioni, che verterà sui medesimi temi.

Le personalità presenti al summit

Hanno partecipato alla trasferta a Bruxelles diversi Sindaci e assessori, tra cui Matteo Arcenni, primo cittadino di Terricciola, Federico Balocchi, Sindaco di Santa Fiora, Michelangelo Betti, di Cascina, e Fabio Carrozzino, vicesindaco di Poggibonsi. E ancora: Roberta Casini, Gilda Diolaiuti, Francesco Ferrari, Giampiero Fossi, Benedetta Squittieri, Alberta Ticciati, Susanna Cenni, Simone Gheri, il direttore di ANCI Toscana, Elena Conti, Besnik Mehmeti, Giulia Del Turco e l’Ufficio Europa di ANCI Toscana.

Il Sindaco Persiani ha commentato con ottimismo sui social: “È un’occasione preziosa per portare la voce dei Comuni toscani in Europa, e lavorare per ottenere risorse e opportunità concrete per lo sviluppo futuro della nostra città“.