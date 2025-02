Nuovo Codice della strada, nuovi autovelox nazionali: li hanno installati proprio così | Multano tutti, nessuno escluso

Il nuovo Codice della Strada rende sempre più difficili le cose a chi non si comporta secondo le regole. Dai nuovi autovelox non si scappa.

Da quando si è iniziato a parlare di revisione del Codice della Strada tutti gli automobilisti o comunque tutti coloro che circolano su un mezzo si sono chiesti come sarebbero cambiate le cose.

E alla fine il nuovo testo è stato diffuso, con tutte le modifiche e le integrazioni che pian piano stiamo imparando a conoscere.

Il nuovo Codice della Strada è infine entrato in vigore il 14 dicembre 2024, come un regalo di Natale anticipato che però non sempre ha portato gioia e felicità. Anzi.

Solo nei primi giorni, tra il 13 e il 15 dicembre, come riporta moveo.telepass.com: “sono state comminate quasi 5.000 multe stradali, ritirate 331 patenti e sequestrati 224 libretti di circolazione”. E con il nuovo autovelox questi numeri sono destinati a salire.

Nuovo Codice della Strada: dal nuovo autovelox non si scappa

Tra le principali cause di incidenti stradali ci sono alcune violazioni dovute a comportamenti spesso sconsiderati. Non a caso, sempre stando ai dati riportati dal citato sito, di tutte le violazioni riscontrate i primi giorni dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, le più frequenti sono state l’uso del cellulare alla guida che ha comportato 117 sanzioni. E il mancato uso delle cinture di sicurezza, con 365 multe.

Ma al primo posto si è appurato che ancora oggi gli autisti di qualunque tipo di mezzo non si rendano conto di quanto possa essere pericoloso l’eccesso di velocità. E infatti le contravvenzioni più numerose, ben 431, sono state per questa violazione. Per questo sono stati introdotti i nuovi autovelox che non lasciano scampo nemmeno per un ricorso.

I nuovi autovelox non lasciano scampo

Già argomento dibattuto, quello degli autovelox è da sempre tema caldo per gli automobilisti. Ma ormai tutti hanno imparato che in mancanza di omologazione del dispositivo la multa per eccesso di velocità non è legittima e può essere annullata dopo un ricorso. Cosa che non si potrà più fare con il nuovo autovelox: le telecamere di sorveglianza.

In realtà però occorre fare una precisazione. Si temeva che potessero essere usate in tal senso, ma mancando dei requisiti tecnici, questo non può accadere. È pur vero però che con il nuovo Codice della Strada potranno essere utilizzate invece per altre tipologie di infrazioni come ad esempio manovre non consentite per quel tratto di strada o circolazione di veicoli non ammessi. In questo modo non sarà più necessaria, per molte di esse, la presenza di pattuglie della Polizia, ma l’infrazione sarà accertata tramite telecamera.