Addio Canone rai, da ora l’esenzione scatta sulla patente: se hai questo codice non lo paghi | È già ufficiale

È possibile evitare il pagamento del Canone Rai? Si, se hai un certo codice sulla patente. Corri a controllare.

Non c’è tassa più discussa del Canone Rai. Per quanto nessuna tassa possa essere simpatica, questa in particolare è alquanto indigesta per il popolo italico.

Le rimostranze sono sempre le stesse e variano da “perché devo pagare la Rai se non guardo nessun programma?” a “io non la guardo la tv, non vedo per quale motivo devo sborsare”.

Il fatto che non è ancora chiaro a tutti, è che questo pagamento malgrado il nome non è un abbonamento ai canali dell’emittente di Stato, ma una vera e propria tassa sul possesso del televisore.

Per cui, che la si guardi o meno, la tv, il solo fatto di averla in casa obbliga automaticamente al pagamento. A parte alcune eccezioni. Tra queste, un certo codice sulla patente di guida.

Addio Canone Rai: controlla la tua patente

Dal 2016 il Canone Rai viene corrisposto direttamente assieme alla bolletta dell’elettricità, in quanto si desume che chiunque abbia allacciato una fornitura dell’energia elettrica, abbia anche almeno un televisore in casa. Inoltre con questo mezzo si cerca di ostacolare l’evasione fiscale, e difatti la cifra nel corso degli anni è cambiata.

Potendo contare su maggiori entrate, la tassa si è abbassata. Peccato che se nel 2024 i contribuenti italiani hanno usufruito di un piccolo sconto, pagando il canone annuo 70 euro, da quest’anno l’importo è tornato a salire, portandosi a 90 euro a famiglia. A meno che non si rientri nelle casistiche che danno diritto all’esenzione.

Se hai questo codice non paghi

Alcuni cittadini non hanno l’obbligo di corrispondere il Canone Rai, e tra questi diplomatici e militari stranieri, e ovviamente chi non possiede un televisore. Per poter usufruire dell’esenzione bisogna presentare una documentazione. Nel caso di chi non possiede l’apparecchio, basta una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta, da ripetere a cadenza annuale.

Ma anche chi ha un certo codice sulla patente di guida è esonerato. Ovvero chi ha una precisa data di nascita. Infatti sono esonerati dal pagamento del Canone Rai gli ultra tutti i cittadini che hanno già compiuto 75 anni e hanno un reddito proprio e del coniuge che non supera gli 8000 euro. In questo caso non sarà necessario ripetere la dichiarazione sostitutiva: questa sarà valida anche nelle annualità successive. A patto che si mantengano gli stessi requisiti, ovvero che il reddito resti entro il limite previsto.