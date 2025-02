Carrara: il consigliere Tosi della Lega dopo l’aggressione viene intervistato al TG4 e parla di ‘clima inammissibile’

I riflettori del TG4 si sono soffermati sulla recente aggressione verbale ai danni del consigliere della Lega Andrea Tosi, dopo la polemica per la statua del “Che”.

“Qui comanda la sinistra, pagliacci, andatevene!“, “Fascista di m*rda!“: così sarebbe iniziata l’aggressione verbale subita dal consigliere della Lega Andrea Tosi durante un momento di svago con gli amici, perpetrata da un gruppo di facinorosi dopo la recente polemica, derivata dall’installazione della statua raffigurante Ernesto “Che” Guevara a Carrara.

Il funzionario sarebbe stato preso di mira lo scorso venerdì 14 febbraio mentre usciva da un locale a Marina di Carrara: alcune persone gli si sarebbero avvicinate, fino ad arrivare a circa un centimetro dalla sua faccia, e la tensione è poi salita rapidamente.

Uno dei compagni del consigliere leghista, infatti, sarebbe stato colpito leggermente dai contestatori, fortunatamente senza conseguenze gravi, ma l’episodio ha catturato persino l’attenzione di un TG nazionale.

Riemerge infatti il tema non solo della libertà di parola e di espressione, ma anche dell’esasperata polarizzazione tra le forze politiche in Italia, clima che rischia di originare nuove escalations di violenza in alcune zone della Penisola.

L’intervista al TG4 di Andrea Tosi

Le telecamere del TG4 hanno raggiunto Andrea Tosi presso Piazza Menconi di Marina di Carrara, e il giornalista giunto il loco ha chiesto al funzionario di commentare la vicenda.

Dopo aver espresso la propria indignazione per l’accaduto, il funzionario ha sottolineato quanto sia inaccettabile che un esponente politico venga minacciato e insultato per le proprie opinioni. “C’è un clima che si sta scaldando fino a raggiungere livelli non ammissibili” – ha riferito Tosi – “non è normale che un rappresentante delle Istituzioni debba temere per la propria incolumità camminando per la strada, o andando a bere una birra con i suoi amici“. Nella fattispecie, Tosi aveva contestato l’installazione della statua di Ernesto “Che” Guevara presso la Salita del Baluardo, bollando l’iniziativa come inappropriata e chiedendo al Sindaco Serena Arrighi, presente all’inaugurazione, la rimozione della scultura.

La reazione del Sindaco Serena Arrighi

La prima cittadina di Carrara, pur senza entrare nel merito della contesa, ha condannato ogni tipo di violenza fisica o verbale, esprimendo solidarietà a Tosi e ai suoi amici e invitandoli a sporgere denuncia presso le Forze dell’Ordine, intenzione peraltro manifestata anche dallo stesso consigliere.

Anche l’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi ha fatto eco, sfruttando inoltre l’episodio per criticare nuovamente l’installazione della scultura di Jorge Romeo, poiché essa contribuirebbe a esacerbare le fratture ideologiche nella comunità.