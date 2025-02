Massa-Carrara, assunzioni di lavoro: la Provincia cerca 4 figure a tempo indeterminato

Dopo la variazione del Documento Unico di Programmazione, la Provincia di Massa-Carrara annuncia nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Dopo una timida ripresa, conseguente alla pandemia e alla crisi geopolitica che ha coinvolto Europa e Medio Oriente, il mercato del lavoro in Italia si è di nuovo assestato su un trend negativo.

Ricordiamo infatti che, a dicembre dello scorso anno, il tasso di disoccupazione nel Belpaese è salito al 6,2%, dato che coinvolge in particolar modo la fascia più giovane delle popolazione.

Lo scaglione dai 15 ai 24 anni, infatti, denota un tasso di non occupati del 19,4%, mentre per i cittadini dai 25 ai 34 anni questo dato scende al 12,1%. Senza dubbio, trovare lavoro oggi si rivela un’impresa non semplice da portare a termine, e – a maggior ragione – l’ambito posto statale rimane uno degli obiettivi più desiderabili per chi è tutt’ora alla ricerca.

In tal senso, nell’anno in corso la Pubblica Amministrazione ha previsto circa 5.000 nuove assunzioni, da integrare in particolar modo nel Ministero della Giustizia, in quello dell’Interno, nel Ministero dell’Economia e Finanze e presso l’Ispettorato del Lavoro. Anche i cittadini di Massa-Carrara hanno di che gioire: la Provincia annuncia infatti la ricerca di 4 nuove figure da inserire nel proprio organico dopo la variazione del DUP.

La variazione del DUP

La recente variazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvata dal Consiglio Provinciale a dicembre del 2024, ha originato nuova capacità finanziaria grazie alla cessazione del contratto di 4 dipendenti per dimissioni volontarie o per mobilità, gap che verrà ben presto colmato grazie all’arruolamento di nuova forza lavoro.

Queste nuove assunzioni sono destinate a potenziare gli organici della Provincia, con particolare attenzione alle aree della viabilità e dell’edilizia scolastica, e permetteranno di implementare il ventaglio di servizi offerti alla comunità. Ecco dunque nel dettaglio quali sono le figure che verranno integrate nella Pubblica Amministrazione di Massa-Carrara e i requisiti richiesti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Provincia Massa-Carrara (@provinciamassacarrara)

Le nuove assunzioni nella Provincia di Massa-Carrara

Come anticipato, la Provincia sta ricercando 4 figure specializzate da inserire all’interno del proprio organico, ma le nuove leve dovranno essere dotate di alcuni requisiti imprescindibili.

L’ente prevede infatti l’arruolamento di un istruttore amministrativo contabile per il settore edilizia scolastica e patrimonio, di un funzionario di Polizia Locale, di un funzionario tecnico (ingegnere) per il settore della viabilità e, infine, di un funzionario specialista amministrativo per il settore dell’edilizia scolastica. A breve seguirà la pubblicazione del bando, che verrà probabilmente condiviso anche sul sito ufficiale della Provincia.