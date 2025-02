Carrara, tragedia ad Avenza: titolare della ditta di marmi schiacciato da una gru

Nuovo incidente mortale sul lavoro: questa volta è costato alla vita all’anziano titolare di una ditta specializzata nella lavorazione del marmo.

La lista delle morti bianche sul lavoro non si arresta, neppure dopo le recenti raccomandazioni delle Istituzioni in merito agli standard di sicurezza da adottare tassativamente in ogni realtà aziendale.

Un bilancio mesto, e che negli ultimi ha testimoniato un trend preoccupante: nel 2024, infatti, ci sono stati 1.090 decessi sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto all’anno precedente. E il 2025 sembra aver imboccato, purtroppo, la medesima china.

Secondo le statistiche, è il settore delle costruzioni quello che annovera il maggior numero di vittime, seguito da altri comparti, come l’agricoltura e l’industria.

Attualmente, le Regioni che risultano maggiormente coinvolte in questo fenomeno sono Lombardia, Campania e Lazio, ma il caso più recente ha colpito la tranquilla comunità di Avenza.

Morti sul lavoro, una piaga ardua da debellare

Come anticipato, le Istituzioni italiane hanno adottato diverse iniziative per migliorare la sicurezza sul lavoro: ad esempio, l’INAIL ha implementato i programmi di formazione e di sensibilizzazione rivolti sia ai lavoratori che ai rispettivi titolari, e sono stati inoltre introdotti nuovi regolamenti per garantire condizioni più sicure ai dipendenti e ridurre così il rischio di incidenti.

Inoltre, le Autorità hanno rafforzato i controlli nelle aziende, in modo da identificare e da correggere le eventuali violazioni alle normative sulla sicurezza. Tutte misure preventive che, però, non hanno impedito l’ultima tragedia sul lavoro, che stavolta ha avuto luogo in una ditta specializzata nella lavorazione del marmo ad Avenza, in particolare nella costruzione e nella commercializzazione di prodotti lapidei.

La recente tragedia ad Avenza

L’incidente ha avuto luogo nella giornata di mercoledì 19 febbraio verso le 15:00 presso la ditta Bedini Marmi a Carrara, in Viale Galilei, e ha coinvolto l’anziano titolare dell’azienda, Giorgio Bedini.

L’82enne è infatti rimasto schiacciato da una gru mentre si trovava a movimentare un blocco di marmo nel piazzale del deposito, e a nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto nel tentativo di salvargli la vita. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per sollevare e rimuovere la gru aziendale crollata, mettendo così l’area in sicurezza dopo il rovinoso schianto. Le cause della tragedia sono ancora in fase di accertamento, e le Autorità stanno conducendo i rilievi per chiarire le circostanze del drammatico evento.