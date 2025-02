“Ci sono pezzi di legno, non li mangiate”: Disastro coop, ritiro massivo della pasta acquistata da tutti | Riportatela immediatamente

Ancora una volta, il settore alimentare si trova al centro di un’allerta che mette a rischio la salute dei consumatori.

Stavolta, a finire sotto accusa è la pasta a marchio Coop, uno dei prodotti più presenti sulle tavole degli italiani.

La causa? La presenza di frammenti di legno all’interno delle confezioni, un rischio non solo per la sicurezza alimentare, ma anche per l’incolumità fisica.

A dare il via all’incubo è stata la stessa Coop, che, a seguito di un’indagine interna, ha immediatamente attivato le procedure di ritiro precauzionale di un lotto specifico di pasta.

Si tratta di un provvedimento che, seppur tempestivo, non è riuscito a evitare che un numero imprecisato di confezioni contaminate raggiungesse i supermercati di tutta Italia.

Scatta l’allarme

Dopo il caso delle polpette ritirate per errata etichettatura, nuove segnalazioni di problemi nei prodotti confezionati. Questa volta ad essere coinvolta è la pasta di Gragnano ritirata in questi giorni da tutti i supermercati Coop per la presenza di frammenti di legno all’interno di alcuni lotti. A dare l’allarme è stata la stessa Coop che ha invitato i consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo immediatamente nel punto vendita per ottenere il cambio o il rimborso di quanto speso.

La presenza di pezzi di legno nella pasta, oltre a rappresentare un pericolo per il rischio di soffocamento, potrebbe causare lesioni interne. L’azienda produttrice Pastai Gragnanesi ha dichiarato che i controlli di qualità vengono effettuati con regolarità, ma che in questo caso si è verificato un problema nella fase di confezionamento. L’invito per i consumatori è di non mangiare l’alimento e di recarsi nel punto vendita d’acquisto per ottenere il cambio o il rimborso delle somme spese. Per riconoscere i prodotti richiamati, oltre al lotto, è possibile fare riferimento a una serie di dati, quali il termine minimo di conservazione e lo stabilimento di produzione.

I lotti incriminati

I supermercati Coop hanno pubblicato l’avviso di ritiro precauzionale della pasta di Gragnano Igo FiorFirore Coop. Si tratta, più nello specifico, di due lotti di pasta di semola ‘Calamari’ Pasta Di Gragnano Igp – L’Arte Antica di Gragnano della linea Fior Fiore Coop. Il prodotto viene commercializzato in confezioni da 500 grammi, mentre i lotti interessati sono due: L24213217 e L24213210. Per riconoscere i prodotti oggetto di ritiro, i consumatori possono fare riferimento anche al termine ultimo di conservazione (Tmc) che, per entrambi i lotti sopra indicati, corrisponde al 31 luglio 2027.

Per chi, in seguito a controllo, dovesse rendersi conto di aver acquistato la pasta di Gragnano oggetto di ritiro l’invito è, innanzitutto, quello di non consumare il prodotto. La presenza di frammenti di legno nel prodotto, infatti, potrebbe comportare dei rischi per la salute.