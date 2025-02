Giorgia Meloni, approvato il “superbonus 110 auto”: paga tutto il governo | Ti ritrovi l’auto nuova gratis in garage

In arrivo un’agevolazione rivoluzionaria dedicata a chi ne ha più bisogno: ecco tutte le informazioni sul nuovo bonus per l’acquisto di veicoli.

Un nuovo superbonus approvato dal Governo guidato da Giorgia Meloni potrebbe cambiare la vita di molte persone che desiderano acquistare un’automobile.

L’incentivo “110 auto” copre completamente le spese relative all’acquisto di un veicolo destinato a persone con disabilità.

A farsi carico dell’intero importo è lo Stato che ha optato per questa misura come ulteriore passo significativo nella politica del welfare.

L’obiettivo è quello di migliorare, con ogni mezzo, la mobilità dei cittadini che necessitano di maggiore supporto economico.

Il Superbonus applicato alle auto: come funziona questa speciale detrazione fiscale

Il bonus 110% è stato sempre associato al settore edilizio e agli incentivi per la ristrutturazione di immobili. Di recente, però, il Governo italiano ha deciso di estendere il concetto anche al settore automobilistico. Applicando lo stesso meccanismo viene, quindi, garantita una detrazione totale sull’acquisto di veicoli destinati a chi ha bisogno di assistenza particolare nella mobilità quotidiana. Questo intervento si colloca tra le iniziative che mirano a rendere più inclusiva la società attraverso l’eliminazione di barriere economiche e pratiche per le persone diversamente abili.

In particolare il “superbonus 110 auto” permette ai beneficiari di ottenere una detrazione completa per l’acquisto di un’auto nuova o usata, purché sia destinata a persone con disabilità riconosciute dalla legge 104/1992. Bisogna ricorda che la detrazione copre anche eventuali spese straordinarie di manutenzione. Non sono invece incluse le spese ordinarie, come il tagliando e i costi di gestione ordinaria del mezzo.

Come ottenere il bonus auto per disabili: la documentazione da presentare

Per poter beneficiare di questa speciale detrazione fiscale bisogna rispettare alcuni requisiti fondamentali. Il veicolo deve essere destinato esclusivamente al trasporto di persone con disabilità riconosciute dalla legge 104/1992. Bisogna ricordare che l’acquisto può essere effettuato direttamente dalla persona disabile o da un familiare che la ha fiscalmente a carico. La detrazione fiscale del 19% sull’importo totale può essere richiesta direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Come per tutte le detrazioni fiscali anche per questa c’è bisogno di presentare alcuni documenti fondamentali. Tra le certificazioni necessarie che permettono di ottenere il bonus rientra quella di disabilità rilasciata dall’INPS. C’è bisogno, poi, della fattura d’acquisto dell’auto e, in caso di richiesta da parte di un familiare, bisogna esibire anche la dimostrazione del carico fiscale della persona disabile. L’agevolazione è valida per un solo veicolo ogni quattro anni, a meno di rottamazione anticipata.