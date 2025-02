Marina di Carrara: dal 23 al 26 febbraio al via i Campionati Nazionali della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria

Al via i rinomati Campionati Nazionali di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria: Marina di Carrara accoglierà tra pochi giorni l’evento più dolce dell’anno.

Dopo aver attirato l’interesse nazionale a causa dell’incidente navale della Guang Rong, Marina di Carrara torna sotto ai riflettori, ma stavolta per una ragione ben più edificante, e anche golosa.

A partire dal 23 febbraio fino al 26, infatti, la città ospiterà i Campionati Nazionali di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria presso la Fiera del Tirreno CT, un evento promosso dalla FIPGC che trasformerà il complesso fieristico in un palcoscenico d’eccellenza per l’arte dolciaria, e che attrarrà inevitabilmente migliaia di visitatori.

I Campionati rappresentano l’occasione perfetta per celebrare uno dei settori più amati del vasto patrimonio gastronomico italiano, riconosciuto nel mondo per la sua unicità, tanto che entro la fine del 2025 la cucina nazionale potrebbe entrare di diritto nella lista dei beni Patrimonio dell’UNESCO.

In questo caso, l’attenzione del pubblico si concentrerà su una competizione in cui i pasticceri, gelatieri e cioccolatieri potranno mettere in risalto le proprie abilità, le tecniche e il proprio estro creativo, regalando agli astanti una parentesi di dolcezza, oltre che apportare nuovo fascino e attrattive alla deliziosa cittadina costiera.

Le categorie e i partecipanti ai Campionati

I Campionati Nazionali di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria prevedono cinque competizioni principali, a partire dal Campionato per la Miglior Colomba d’Italia, che celebrerà in anticipo le vicine festività, combinando la tradizione con golose e scenografiche innovazioni, e con il Campionato per il Miglior Uovo di Pasqua Decorato, il cui peso dovrà essere compreso tra i 400 e i 500 grammi.

A seguire, il Campionato per il Miglior Dolce, che consisterà nella preparazione di una coppa gelato con praline, e il Campionato Italiano di Panificazione. Chiuderà la competizione il contest per accedere al Mondiale del Tiramisù, che premierà i migliori dolci candidati ai Mondiali. Le creazioni di ogni concorrente verranno valutate secondo vari criteri – come profumo, taglio, cottura, gusto, sofficità, alveolatura e distribuzione delle sospensioni – da una giuria composta da professionisti selezionati dalla Federazione. Ed ecco le date e gli orari da segnare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIPGC (@internationalfederation_pastry)

Appuntamenti, date e orari

I Campionati prenderanno il via domenica 23 e lunedì 24 febbraio, giornate dedicate alle competizioni per la Colomba Italiana Classica e Innovativa. Martedì 25 e mercoledì 26, invece, avranno luogo le sfide per il Miglior Uovo di Pasqua Decorato, per il Miglior Dolce, per il Miglior Pane e, infine, le selezioni per il Mondiale del Tiramisù.

Le successive premiazioni, infine, avranno luogo lunedì 24 febbraio dalle ore 16.00 per quanto riguarda la prima categoria; le restanti, invece, saranno decretate mercoledì 26 febbraio, sempre dal medesimo orario. L’evento, ovviamente, è aperto al pubblico, e si articolerà all’interno della Fiera del Tirreno CT presso il complesso fieristico di Carrara, in via Maestri del Marmo.