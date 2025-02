“Sembra il volantino della coop sono finito in bancarotta”: Ecco la raccomandata della morte | Non ritirare mai la 670

Ci sono delle lettere che, se ricevute, rischiano di incidere pesantemente sull’equilibrio della vita quotidiana: ecco a quale raccomandata fare attenzione.

Ogni giorno si ritrovano nella cassetta della posta diversi tipi di comunicazioni: si va dai volantini pubblicitari agli atti ufficiali.

Spesso una comunicazione apparentemente banale, contenuta in una busta anonima, può nascondere delle conseguenze particolarmente disastrose.

A qualcuno è perfino capitato di aver scambiato una raccomandata per un volantino della Coop: il documento identificato in modo sbagliato si è rivelato una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La raccomandata dal codice 670 si rivela essere una richiesta di pagamento che rischia di prosciugare l’intero conto bancario.

Raccomandata numero 670: cosa significa e come comportarsi di fronte a questo avviso

Questi episodi sottolineano l’importanza di prestare attenzione alla posta che viene recapitata. Bisogna, inoltre, conoscere il significato dei codici delle raccomandate e le possibili ripercussioni per chi le ignora o le ritira senza le dovute attenzioni. Le raccomandate sono classificate con codici numerici che ne determinano la tipologia e l’ente mittente. Il codice 670 è tra quelli più temuti, perché generalmente associato a notifiche provenienti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questo significa che la lettera potrebbe contenere cartelle esattoriali, avvisi di pagamento, solleciti o comunicazioni relative a debiti fiscali.

Quando si riceve un avviso di giacenza con questo codice, bisogna agire tempestivamente. Il mancato ritiro non annulla il debito, ma anzi può aggravare la situazione con more e interessi. Prima di procedere al ritiro, però, è necessario verificare sempre l’intestazione della raccomandata. Quando si vive in un condominio c’è il rischio di ritirare per errore la posta altrui.

Codici raccomandate: cosa indicano gli avvisi di giacenza

Ignorare o sottovalutare una raccomandata comporta conseguenze piuttosto pesanti. Esistono, infatti, diversi codici che identificano la provenienza e la tipologia del documento ricevuto. Ad esempio, il codice 650 indica solitamente comunicazioni dell’INPS, mentre il 689 è generico e utilizzato per notifiche postali di vario tipo.

La raccomandata 670 va tenuta molto in considerazione perché annuncia multe, avvisi di pagamento o persino pignoramenti. In questi casi si dovrà poi accedere alla relativa procedura. Si può decidere di contestare la richiesta di pagamento procedendo all’esibizione di prove che ne confutano la validità, o si può chiedere una dilazione dell’importo da corrispondere. In ogni caso l’avviso di giacenza è quello che dà il via all’iter che si sceglie di seguire: si parte dal ritiro della raccomandata per arrivare alla risoluzione della questione fiscale o di altra natura che risulta in sospeso.