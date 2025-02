“Ufficiale nuovo limite a 50Km/h ovunque”: Addio corse in auto e scorribande | Confermato come limite massimo su tutte le strade

Stop alle corse in auto e alle scorribande: il limite di velocità di 50 km/h diventa legge su ogni tipo di strada, dalle vie cittadine ai rettilinei extraurbani.

Una misura drastica che cambia radicalmente le regole della guida e che promette di rivoluzionare la sicurezza e la vivibilità delle città.

La decisione, tanto attesa quanto discussa, rappresenta per tutti un punto di svolta nella lotta contro l’incidentalità stradale, una piaga che ogni anno miete migliaia di vittime.

L’obiettivo primario è quello di ridurre drasticamente il numero di incidenti, soprattutto quelli più gravi, causati dall’eccessiva velocità.

Naturalmente una decisione di tale portata non è esente da polemiche e c’è, infatti, chi teme che questo limite possa paralizzare il traffico, rallentare i trasporti e penalizzare chi usa l’auto per lavoro o per necessità.

Limiti di velocità bassissimi

Bhutan ha compiuto un passo in avanti verso la riduzione degli incidenti stradali e il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini, introducendo un limite di velocità uniforme di 50 km/h su tutte le strade del Paese. La misura si applica a ogni tipo di strada, dalle trafficate vie cittadine ai tranquilli percorsi di montagna. La decisione di abbassare il limite di velocità è stata presa in risposta a una preoccupante escalation di incidenti stradali negli ultimi anni. L’eccessiva velocità è stata identificata come una delle principali cause di questi incidenti, spesso con conseguenze tragiche per conducenti, passeggeri e pedoni.

L’introduzione del limite di 50 km/h è solo una parte di un più ampio piano del governo bhutanese per migliorare la sicurezza stradale. Il piano include anche misure per aumentare la consapevolezza del pubblico sui pericoli della velocità, migliorare la manutenzione delle strade e rafforzare i controlli da parte delle forze dell’ordine.

Reazioni contrastanti

L’annuncio del nuovo limite di velocità ha suscitato reazioni contrastanti nel paese. Molti cittadini hanno espresso il loro sostegno alla misura, altri invece hanno criticato la decisione, sostenendo che limitare la velocità a 50 km/h su tutte le strade è eccessivo e che potrebbe avere un impatto negativo sull’economia del paese, rallentando i trasporti e gli spostamenti delle persone.

Nonostante le sfide e le resistenze iniziali, il governo bhutanese è fiducioso che il nuovo limite di velocità contribuirà a creare un futuro più sicuro per tutti i cittadini. La misura è un passo importante verso la realizzazione di un ambiente stradale più sostenibile, dove la sicurezza e il benessere delle persone sono al primo posto.