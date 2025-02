“A casa da mezzanotte alle 6 di mattina”: coprifuoco automobilisti in atto | La nuova legge restrittiva dell’Unione Europea

Coprifuoco per gli automobilisti? Il nuovo Codice della Strada ha rivoluzionato tutto, ma forse qui si sta esagerando.

Si sta tanto parlando del nuovo Codice della Strada, delle riforme attuate, delle nuove norme e regole e delle modifiche di quelle già esistenti.

Tutto questo, abbinato ad un inasprimento delle sanzioni per chi viola tale documento, è visto come un accanimento verso gli automobilisti.

In realtà ogni cambiamento è volto alla sicurezza degli stessi, e di tutti gli utenti della strada. Cerca di limitare gli incidenti causati spesso e volentieri dalle condotte errate di chi si mette al volante con incoscienza. Per questo si pone particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze.

Ma addirittura un coprifuoco notturno? Un limite alla guida da mezzanotte alle 6 di mattina? Scopriamo qualcosa di più.

Coprifuoco per automobilisti: a casa da mezzanotte alle 6

Mettersi al volante nelle migliori condizioni psicofisiche è fondamentale per la nostra e l’altrui sicurezza. Ecco perché addirittura si parla anche di assunzione di farmaci. Alcuni a base di morfina, oppioidi e simili, possono in effetti indurre sonnolenza o rallentare i riflessi. Inoltre pare che in caso di controlli possano addirittura dare dei falsi positivi.

L’inasprimento delle regole non deve essere guardato con odio o visto come un accanimento, ma solo come un modo per salvaguardare la nostra stessa sicurezza. Chiaramente per non commettere illeciti occorre conoscerle, queste regole. Ma addirittura un coprifuoco? Un divieto di circolare da mezzanotte alle 6 di mattina?

Le nuove norme

Sentir parlare di coprifuoco ci riporta immediatamente alla mente il terribile periodo della pandemia, quando non era permesso circolare se non per motivi strettamente necessari. Ma oggi che senso avrebbe? In effetti si parla di limitare la guida ai neopatentati, che avendo meno esperienza potrebbero costituire un rischio maggiore, soprattutto nelle ore notturne in cui la visibilità è più scarsa. Ma appunto, se ne parla.

Al momento nessuna normativa a riguardo è stata introdotta nel Codice della Strada, nemmeno dopo la riforma degli ultimi mesi. Le proposte in tal senso sono state accolte con grande dissenso poiché di fatto si tratterebbe di una limitazione della libertà personale. Anche il divieto, sempre per i neopatentati, di portare altri passeggeri nelle ore notturne è rimasto solo una proposta, di cui poi non se n’è fatto più nulla. L’unica cosa che sappiamo per certo è che chiunque si mette alla guida di un mezzo deve farlo con coscienza, consapevole dei rischi che potrebbe comportare una guida sconsiderata.