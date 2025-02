Addio insonnia, con il metodo 4-7-8 dormi in 5 minuti quando vuoi e dove vuoi: lo usano i militari sotto le bombe nemiche

Se anche tu soffri di insonnia e le hai già provate tutte, non ti resta che il metodo 4-7-8. Ti addormenti in un attimo.

Siamo sempre di fretta, iperconnessi e spesso iperattivi; a volte non abbiamo nemmeno un momento per riposare durante il giorno.

Quando poi arriva la sera, e vorremmo godere di qualche ora di meritato sonno ristoratore, ecco che poggiamo la testa sul cuscino ma gli occhi non ne vogliono sapere di chiudersi.

La temutissima insonnia colpisce in maniera episodica circa il 20% degli italiani, e in maniera cronica il 6%, secondo quanto afferma Assosalute e riporta ilsole24ore.com.

Ma cosa vuol dire essere insonni? E come possiamo fare per combattere questo disturbo? Con il metodo 4-7-8 suggerito dagli esperti ti addormenterai in 5 minuti.

Insonnia addio con il metodo 4-7-8

A fare chiarezza sull’argomento è il Professor Piero Barbanti, docente di Neurologia presso l’Università IRCCS San Raffaele di Roma, che, come riporta il sito citato, ha affermato che insonnia “vuol dire dormire male, non dormire poco”. Svegliarsi con la sensazione di non aver riposato affatto. “Dormire bene significa invece svegliarsi la mattina e sentirsi in forma. Si parla di insonnia cronica quando il soggetto abbia una cattiva qualità del sonno notturno per almeno tre volte a settimana, e da almeno tre mesi”.

Ci sono diverse cause che posso provocare questo disturbo, che vanno dalle malattie psichiatriche all’abuso di sostanze, ma anche e soprattutto alle cattive abitudini. Per esempio un uso eccessivo di caffeina, nicotina o alcol o anche di dispositivi elettronici prima di dormire. Portarsi il PC a letto, o peggio, lo smartphone, non fa altro che interferire con l’arrivo del sonno e tenere la mente sveglia. Dormire male significa sentirsi stanchi, irritabili e poco concentrati durante la giornata. Ecco perché è importante porre rimedio.

In questo modo dormirai in un attimo

Il metodo 4-7-8 è stato sviluppato dal medico statunitense Andrew Weill, e si basa su alcuni esercizi di respirazione yoga, la filosofia del pranayama, una pratica indiana che insegna a controllare ritmicamente il respiro. Come funziona?

Innanzitutto trova una posizione comoda, non importa che tu sia seduto o sdraiato, l’importante è che l’ambiente intornio a te sia tranquillo. Inizia la respirazione e concentrati su di essa: espira completamente dalla bocca facendo rumore, poi chiudila e inspira silenziosamente dal naso contando mentalmente fino a 4. Ora trattieni il respiro contando fino a 7, quindi espira nuovamente dalla bocca facendo un suono sibilante e contando fino a 8. Secondo il medico 3 ripetizioni sono sufficienti per liberare la mente ed entrare in una fase di rilassamento che faciliterebbe il sonno.