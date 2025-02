Amadeus saluta Giovanna solo per lei: piccolina e giovanissima | È lei la nuova fiamma

Nuovo amore all’orizzonte per Amadeus. Dopo il cambio di Rete, potrebbe salutare anche la storica compagna Giovanna Civitillo?

Se c’è una coppia famosa che è sempre apparsa solida e innamorata, lontana dal gossip, è quella composta da Amadeus e la sua Giovanna Civitillo.

Insieme da oltre 20 anni, conosciuti sul set del game show L’Eredità, dove lui è conduttore e lei ballerina, la scintilla scocca malgrado la differenza di età.

Correva l’anno 2003, e mentre lui, a 40 anni, è molto popolare, la bella Giovanna ha solo 25 anni ma già una carriera avviata come ballerina, seppure non con la stessa fama del conduttore.

Da allora non si sono più lasciati e anzi, non perdono occasione per dichiarare il proprio amore l’uno per l’altra. Sembra però che nel cuore di Amadeus sia arrivata una nuova lei.

Amadeus: una nuova lei nel suo cuore

Amadeus e Giovanna Civitillo sono le classiche due metà della mela. O, per dirla con le parole del conduttore, il vuoto e il pieno del bicchiere. Lo ha ammesso sulle pagine del settimanale Chi, dove, come riporta anche today.it, l’uomo ha confessato: “Mi mancava l’amore[…] Quando è arrivata Giovanna ha portato il sole. Io sono ombroso, vedo il bicchiere mezzo vuoto. Fuori dal palco ho dei momenti di cupezza, come il clown triste. Lo spettacolo, le giacche colorate, mi permettono di indossare l’abito di Superman o di Batman, ma, quando lo tolgo, sono una persona con le sue fragilità. Giovanna, invece, è il mio bicchiere mezzo pieno”

Dal canto suo, nella stessa intervista di coppia, la bella ballerina aggiunge: “Lui ha portato tutto: l’amore, la complicità, la passione che è la stessa da 21 anni”. Ma allora come mai si parla di una nuova lei?

Nuovo amore all’orizzonte?

I fan della coppia possono dormire sonni tranquilli. Amadeus continua a non avere occhi che per la sua bella Giovanna Civitillo. Ma sembra avere negli ultimi tempi anche una nuova passione, ovvero quella per la sua auto, di cui ha parlato in maniera più che entusiasta in un video diffuso sui suoi canali social.

Da quello che si può vedere e che gli appassionati hanno riconosciuto, si tratta di una Dodge Durango, un imponente Suv americano non commercializzato qui in Italia. È però possibile far importare queste auto – e altre – sia privatamente, con tutti i sostanziosi costi annessi – che attraverso rivenditori autorizzati. Non sappiamo come abbia fatto Amadeus, ma di sicuro è più che felice di mostrare il suo nuovo bolide.