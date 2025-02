Bruxelles: il Sindaco Persiani di ritorno dagli incontri con gli altri Sindaci di Anci Toscana | Fondi e progetti di collaborazione

Il Sindaco Francesco Persiani è tornato dal viaggio a Bruxelles con la delegazione dei Sindaci di Anci Toscana: il resoconto e le prospettive per il territorio.

Oggi più che mai è fondamentale che i Sindaci e le Amministrazioni locali mantengano rapporti stretti e costanti con Bruxelles: questo processo diplomatico, infatti, permette che le esigenze e le priorità dei rispettivi cittadini vengano adeguatamente rappresentate a livello europeo.

Inoltre, il frequente confronto con i rappresentanti europei consente l’accesso a fondi e a risorse essenziali per lo sviluppo e l’innovazione degli enti territoriali, migliorando le reti di conoscenze e competenze per migliorare l’efficacia delle politiche locali.

Proprio in questa ottica, il Sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha recentemente partecipato a una missione organizzata in collaborazione con la Regione Toscana e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), iniziata lunedì 17 febbraio e terminata mercoledì 19 febbraio.

Composta da vari Sindaci e Assessori, tra cui Matteo Arcenni e Mario Pardini, la delegazione ha incontrato alcuni rappresentanti della varie istituzioni europee, in primis Gianpiero Petruzziello della rete ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) e Giuseppina Meli, della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea. Infine, Persiani e gli altri partecipanti hanno raggiunto l’eurodeputato Dario Nardella e alcuni funzionari delle Direzioni Generali Ambiente e Clima presso il Parlamento Europeo, sede nella quale hanno discusso le politiche comunitarie per la tutela ambientale e i mezzi di contrasto al cambiamento climatico. Ecco quali sono stati i risultati del summit.

Il resoconto di Francesco Persiani

In un lungo post su Facebook, il primo cittadino di Massa ha condiviso gli esiti della missione in Belgio: “Una 2 giorni intensa di incontri a Bruxelles con i Sindaci di Anci Toscana! Tra ieri e oggi abbiamo visitato la sedi delle Istituzioni europee per approfondire le opportunità di finanziamento per i territori e rafforzare i rapporti tra enti locali e UE“.

Persiani ha quindi spiegato: “Siamo partiti dagli uffici della Regione Toscana presso la Commissione Europea, dove abbiamo discusso di fondi europei e reti di collaborazione. In particolare, abbiamo incontrato il dottor Petruzziello, referente della rete ERRIN, per capire meglio il ruolo dei network europei a supporto degli enti locali. A seguire, con Anci Toscana, abbiamo analizzato le politiche comunitarie e il loro impatto sui Comuni. Oggi abbiamo poi incontrato la dottoressa Giuseppina Meli della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea. Tema dell’incontro: ‘Futuro della politica di coesione e degli strumenti di programmazione collegati’. Poi, tappa al Parlamento Europeo, dove abbiamo incontrato gli onorevoli Nardella e Decaro per confrontarci su crisi climatica, agricoltura sostenibile, strategie di resilienza idrica, energie rinnovabili e molto altro“.



Il focus sulle autonomie locali

Infine, Francesco Persiani ha riferito di aver concluso la missione ponendo l’accento sulle esigenze dei propri concittadini: “La nostra visita di oggi si è conclusa al Comitato delle Regioni, un organo consultivo che si occupa di esplorare il ruolo cruciale delle autonomie locali nel dialogo con l’Unione Europea“.

E ha concluso con ottimismo: “Insomma, giornate davvero ricche di spunti e riflessioni per portare in Toscana nuove opportunità dall’Europa“.