Massa: nuova sede in via Cavour della suola superiore San Giovanni Bosco | Si parte a marzo

Inaugurata la nuova sede della scuola superiore San Giovanni Bosco: il Sindaco, il Vescovo e altre Autorità accolgono gli studenti nella struttura.

Finalmente, giovedì 20 febbraio la scuola superiore di Scienze dell’Educazione San Giovanni Bosco di Massa ha aperto i battenti, inaugurando ufficialmente il nuovo anno accademico.

L’evento si è svolto presso la nuova sede dell’istituto in via Cavour 41, dove varie Autorità, tra di esse anche il Sindaco Persiani e il Vescovo della diocesi, hanno presentato agli studenti gli spazi rinnovati e dedicati alla formazione, alle attività di ricerca e al service learning.

Andrea Blandi, direttore della SED San Giovanni Bosco, ha espresso agli astanti il proprio compiacimento per l’obiettivo raggiunto: “Siamo contenti, perché finalmente possiamo offrire ai nuovi giovani molti spazi non solo per la didattica e per la loro formazione, ma anche per la loro professionalizzazione“.

E ha aggiunto: “Abbiamo una biblioteca, una serie di spazi per lo studio, più di una decina di laboratori e una palestra. Sin da marzo la nostra nuova sede sarà operativa“. Tra poche settimane, quindi, gli studenti potranno occupare l’istituto di via Cavour, ma non è tutto. A breve verrà inaugurata un’ulteriore struttura che amplierà ulteriormente il Campus.

I progetti per i prossimi mesi

Andrea Blandi ha inoltre spiegato: “Ci sarà una nuova struttura in via San Francesco. Complessivamente, quindi, abbiamo tre sedi: a Ronchi, questa in via Cavour e una in via San Francesco. Ora c’è un liceo, ma entro la fine dell’anno prossimo dovremmo aprire la sede. Abbiamo un centro di ricerca con un programma di lavoro già finanziato, e sono 14.000 i metri quadrati tra le 3 sedi“.

Con l’ultimo ampliamento, infatti, la struttura è passata dai precedenti 2.500 metri quadrati ai succitati 14.000, eventualità che le permetterà di accogliere un numero crescente di studenti: si stima che gli attuali 315 possano diventare circa 600 nei prossimi 3 anni. Il nuovo campus include numerosi laboratori specializzati, come un consultorio pedagogico-familiare, un laboratorio di progettazione educativa e sociale, un laboratorio di animazione socio-culturale, uno di comunicazione sociale, uno spazio per la robotica educativa e, infine, un laboratorio di arte terapia.

Persiani: “Un passo fondamentale per il futuro dei nostri giovani”

Il Sindaco Francesco Persiani, presente all’evento, ha commentato: “Questo ampliamento rappresenta un passo fondamentale per il futuro dei nostri giovani e per il benessere della nostra comunità. L’integrazione tra formazione, ricerca e servizi al territorio costituisce una risorsa preziosa, che l’Amministrazione comunale sosterrà con convinzione“.

Il primo cittadino di Massa ha infine rilevato: “La formazione di psicologi, psicoterapeuti, educatori e pedagogisti che nasceranno da questa scuola rappresenta un patrimonio prezioso per il nostro territorio. Professionisti capaci di cogliere i segnali di fragilità, di prevenire le situazioni di disagio, di accompagnare i giovani in percorsi di crescita e di inclusione sociale“.