“Se non ha questo documento sei nei guai”: al posto di blocco vogliono il DUC | Vai subito a richiederlo

Il Codice della Strada è cambiato, meglio rimanere informati. Se non hai il DUC e ti fermano sono guai, vai subito a richiederlo.

Le leggi sono in continua evoluzione, soprattutto quelle che regolano la circolazione dei veicoli. Infatti il Codice della Strada è stato appena modificato.

Tutti i cambiamenti apportati sono volti a garantire maggiore sicurezza a tutti coloro che si mettono al volante, quindi oltre ad imparare le regole base alla Scuola guida, meglio tenersi aggiornati.

Non bisogna mai smettere di documentarsi, perché il mondo dei motori non rimane mai uguale a se stesso, e le leggi si adeguano a nuovi stili di vita, modelli di auto e velocità.

Potrebbe capitarti dunque che ad un posto di blocco oltre alla patente ti richiedano anche il DUC. Sapresti come rispondere? Sai di cosa si tratta? Scopriamolo assieme.

DUC: te lo chiedono al posto di blocco

Sin da quando frequentiamo la Scuola guida ci insegnano che i documenti necessari per poter circolare con il nostro veicolo sono la patente e il libretto di circolazione. Quest’ultimo racchiude tutti i dati utili del mezzo di cui siamo al volante, dalla targa al telaio, dall’immatricolazione al nome dell’intestatario.

Ovviamente non possiamo non avere anche il certificato di assicurazione. In questo senso però ci sono stati dei cambiamenti. Al contrario di quanto succedeva in passato, oggi non è più obbligatorio esporlo in auto. Rimane però obbligatorio avere comunque una sua copia a bordo, non necessariamente cartacea. Possiamo anche averne una digitale da presentare tramite smartphone qualora si venisse fermati. Ma con le nuove regole non sono solo questi i documenti da avere in auto per poter guidare, oggi serve anche il DUC.

Se non ce l’hai corri a richiederlo

Il termine DUC è l’acronimo di Documento unico di circolazione e proprietà. E come si evince dal nome, altro non è che un documento che racchiude in un unico posto i dati del libretto di circolazione e del certificato di proprietà. Entrato in vigore nel 2021, oggi è obbligatorio, ma è bene sapere che non lo è per i veicoli acquistati prima del 1° ottobre 2021. Per i quali resta valido il vecchio libretto di circolazione.

Il DUC, un documento digitale, viene rilasciato aggiornato automaticamente quando viene immatricolato un nuovo veicolo o viene effettuato un passaggio di proprietà. E ad ogni aggiornamento della carta di circolazione. Per richiederlo non devi far altro che collegarti nei siti appositi come quello dell’Aci, e scaricarlo al costo di 29 euro.