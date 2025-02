Arriva l’Imu caminetti, ora paghi per la cenere che produci| Uno schianto statale

Una nuova tassa rischia di incidere pesantemente sul bilancio familiare degli italiani: ecco l’imposta che ha acceso le polemiche.

Le famiglie italiane sono messe a dura prova dall’aumento del costo della vita a cui si aggiunge l’introduzione di nuovi pesanti tributi.

L’ultima novità riguarda una presunta tassa sul caminetto, che ha scatenato accesi dibattiti sia tra i cittadini che sui social network.

Il futuro appare sempre più come un’incognita per chi fatica ad arrivare a fine mese e si vede aumentare improvvisamente il numero di costi fissi.

Cosa c’è di vero nella questione dell’Imu sui caminetti e in cosa consisterebbe questa nuova ipotetica tassa che impensierisce i cittadini italiani?

Che cos’è l’Imu e perché si parla di Imu sui caminetti

Quasi tutti conoscono l’Imposta Municipale Propria (IMU) come il tributo comunale che riguarda il possesso di determinati immobili. Con la nuova Legge di Bilancio 2025, i Comuni avranno l’obbligo di trasmettere al portale del federalismo fiscale il Prospetto Aliquote IMU aggiornato, pena l’applicazione delle aliquote di base.

Per quanto riguarda le abitazioni principali, resta la regola dell’esenzione per la prima casa, mentre gli immobili diversi, comprese le seconde case, continuano a essere soggetti a tassazione. Nelle ultime settimane si è diffuso un certo timore a proposito di un’Imu speciale, che verrebbe applicata in particolare sulle case in cui viene utilizzato il camino come fonte di calore. In questi casi l’abitazione, anche se risulta prima casa, sarebbe tassabile?

Imu sui caminetti: la proposte dell’Unione Europea sul riscaldamento a legna

L’ipotesi, che tanto ha fatto scalpore, di una tassa diretta sui caminetti si è rivelata infondata, ma il problema che riguarda questa fonte di riscaldamento domestico permane. Dal 2027, l’Unione Europea potrebbe introdurre restrizioni più severe sul riscaldamento a legna per ridurre le emissioni inquinanti. In alcuni paesi come Germania e Repubblica Ceca, dove questa tecnologia è ampiamente diffusa, la proposta ha già sollevato forti opposizioni.

Nel caso in cui la normativa dovesse entrare in vigore, i caminetti tradizionali rischierebbero di diventare obsoleti. Sarebbero molti i proprietari a dover investire per ristrutturare casa, installando sistemi di riscaldamento alternativi e sostenibili. Il cambiamento prevederebbe senz’altro costi elevati, tali da essere paragonati a una tassa. Ad essere coinvolte in questa trasformazione non sarebbero solo le famiglie, ma anche il settore industriale legato alla produzione e alla vendita di impianti a biomassa, che potrebbe subire un drastico calo della domanda. La decisione definitiva spetta alla Commissione Europea, quindi al momento non resta che attendere gli sviluppi normativi futuri.