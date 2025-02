Fagioli in scatola, ecco quelli più buoni in assoluto: da domani mangia solo questi

Quando hai fretta ma desideri i legumi, niente di meglio che i fagioli in scatola. Questi sono i migliori in commercio.

Oggi come oggi siamo sempre di corsa, tra lavoro e impegni vari, e non sempre abbiamo il tempo di stare davanti ai fornelli come vorremmo.

Per alcune preparazioni infatti ci vuole tempo, che non abbiamo. Ma questa mancanza di tempo non deve avere ripercussioni sul modo di mangiare.

Fortunatamente in nostro aiuto in commercio troviamo alcune soluzioni pratiche e veloci che ci consentono di variare l’alimentazione senza dover rinunciare a nulla.

Per esempio i legumi, che come sappiamo hanno bisogno non solo di un ammollo di ore, ma anche di una lunga cottura, non devono mancare nei nostri piatti. Quelli in scatola sono ottime alternative, già pronti, saporiti e gustosi. Ma quali sono i migliori fagioli in scatola?

Fagioli in scatola: i migliori

Si tende a pensare che i legumi freschi siano migliori, in realtà non è esattamente così. Certamente quelli in scatola, e in questo caso parliamo dei fagioli, possono perdere alcune vitamine durante la conservazione, ma i valori nutrizionali restano molto simili. E se è il sodio in eccesso che ti spaventa, basta semplicemente eliminare il liquido di conservazione e risciacquarli, per poi aggiungere il condimento che preferisci.

Ma in commercio ce ne sono tantissimi, come scegliere? Vediamo una lista che indica i migliori fagioli in scatola da consumare.

La lista

Scorrendo una lista del blog it.mcgrocer.com i migliori fagioli in scatola sono marchi spesso venduti all’estero, ma che è comunque possibile trovare qui in Italia o acquistare online, per assaggiarli. Per esempio, al quinto posto troviamo i fagioli misti Asda, che contengono “una deliziosa miscela di fagioli borlotti, fagioli bianchi, cannellini e rossi in una ricca salsa di pomodoro”. Al quarto troviamo i fagioli misti per tacos Aldi Four Seasons, con salsa di pomodoro piccante, perfetti per arricchire tacos e burritos se sei amante della cucina messicana. Al terzo posto troviamo ancora un prodotto Aldi, ovvero Fagioli misti Four Seasons in acqua, “perfetti per preparare un’insalata di fagioli veloce o da aggiungere alle zuppe”.

In cima alla lista, al secondo posto si piazza Heinz Five Beanz in salsa di pomodoro “che offre un tocco unico ai tradizionali fagioli al forno”, perfetti in aggiunta al chili con carne o alle casseruole di salsiccia e fagioli. Infine, al primo posto in assoluto non poteva che esserci un prodotto biologico, ovvero i Fagioli Biologici in acqua Biona, un mix di pinto, cannellini e rossi, ad alto contenuto proteico. Tutti acquistabili in rete.