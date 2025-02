“Lo teneva coperto”: il vigile ha nascosto l’autovelox e ha multato 200 persone | Migliaia di euro buttati

Autovelox selvaggio: nascosto da un Vigile, ha elevato ben 200 contravvenzioni in pochissimo tempo. Mai vista prima una cosa del genere.

L’autovelox è già odiato normalmente dagli automobilisti, dopo le polemiche circa i troppi dispositivi non omologati che non dovrebbero essere utilizzati. Figurarci quando viene usato impropriamente.

La notizia è una di quelle che fa imbestialire: nascosto da un Vigile, in poco tempo ha multato ben 200 persone. Un vero record, anche se non positivo.

In fondo, del resto, è nato con questo scopo. E i vigili, o meglio la Polizia Municipale, sono figure che hanno il compito di far rispettare il Codice della Strada. Tra le cui norme c’è proprio quella di non superare i limiti di velocità.

Ma a quanto pare questo Vigile è stato molto più che zelante. Come è stato possibile?

Autovelox nascosto eleva 200 contravvenzioni

I Vigili sono figure spesso guardate di traverso da parte degli automobilisti. Nonostante il loro ruolo sia ben definito, ovvero garantire la sicurezza nella viabilità e far rispettare norme e divieti del Codice della Strada, appaiono sempre troppo severi, eccessivi. Fanno il loro lavoro, sono pagati esattamente per fare – tra le altre cose – contravvenzioni, eppure gli automobilisti vorrebbero sempre essere perdonati per le loro infrazioni.

Sono in divieto di sosta, in doppia fila, fuori da un parcheggio? Si sono allontanati solo un attimo, suvvia, perché una multa per così poco. Passano con il rosso? Non lo avevano visto. Chissà perché ci si aspetta sempre comprensione e tolleranza per le proprie infrazioni, quasi che fossero di poco conto e meritevoli di essere perdonate perché non hanno recato danno a nessuno. Diverso il discorso per l’eccesso di velocità, che può causare incidenti e morti. Sarà questo che ha spinto il Vigile a cui abbiamo accennato?

Vigile troppo zelante?

Una notizia che ha fatto il giro dei social e ha fatto infuriare decine di automobilisti: un agente della Polizia Municipale ha battuto un vero record. Munito di autovelox, a quanto pare nascosto, ha elevato ben 200 contravvenzioni in 48 ore, ovvero un paio di giorni. I commenti sui social sono di denuncia per queste azioni e per un dispositivo che sembra essere stato utilizzato solo per fare cassa.

Soprattutto, apprendere che tutto questo è accaduto poco prima che l’uomo andasse in pensione, è parso come un voler lasciare un segno, un ricordo, prima di ritirarsi. Non sappiamo se sia davvero così, ma sappiamo, come riporta il sito vehiclecue.it, che tutto questo è accaduto in Spagna e non in Italia.