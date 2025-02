Ufficiale pensioni, da oggi se hai questa malattia prendi l’assegno di invalidità: Milioni di euro erogati dall’inps

Buone notizie per milioni di italiani affetti da una specifica malattia: da oggi, l’INPS ha ufficialmente riconosciuto il loro diritto all’assegno di invalidità.

Si tratta di una vittoria significativa per la comunità che da tempo si batteva per il riconoscimento dei propri diritti e per un sostegno economico concreto.

L’annuncio di questa novità ha portato con sé un’ondata di speranza e sollievo per coloro che, a causa della malattia, si trovano a dover affrontare sfide quotidiane.

Finalmente, il loro grido di aiuto è stato ascoltato e tradotto in un provvedimento concreto.

Ma cosa significa questo? Quale malattia dà diritto all’assegno di invalidità? Come fare domanda e quali sono i requisiti necessari? In questo articolo, risponderemo a tutte queste domande.

Puoi averne diritto se soffri di questa malattia

Se sei un pensionato e soffri di una specifica malattia, potresti avere diritto all’assegno di invalidità, una prestazione economica erogata dall’Inps a milioni di italiani. L’assegno di invalidità è un sostegno economico fornito dallo Stato a persone con disabilità che impediscono lo svolgimento di attività lavorativa autonoma. L’erogazione dipende da specifici requisiti medici ed economici, valutati dall’Inps.

Per ottenere l’assegno, è necessario superare una valutazione dell’Inps che stabilisce il grado di invalidità. Generalmente, è previsto per chi ha una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi. L’importo varia in base alla condizione di invalidità e alle risorse economiche della persona, ma non può mai essere inferiore a un valore minimo stabilito annualmente. Nel 2024, il Governo italiano ha stabilito che la pensione di invalidità per coloro che soffrono di malattie invalidanti e hanno meno di 67 anni ammonta a 333,33 euro al mese.

Malattie invalidanti che danno diritto all’assegno

Le malattie invalidanti che giustificano l’accesso a tale pensione comprendono diverse condizioni, tra cui sclerosi multipla, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, sordità totale o parziale, cecità, diabete mellito, insufficienza renale cronica e disfunzioni cardiache. Per essere riconosciuti invalidi civili e accedere alla pensione di invalidità, il soggetto deve dimostrare che la propria capacità lavorativa è ridotta di almeno il 74%. Se l’invalidità raggiunge il 100%, il beneficiario ha diritto alla pensione di inabilità, che comporta il riconoscimento di una condizione di totale incapacità lavorativa.

Oltre alla valutazione medica, ci sono requisiti economici che determinano l’accesso alla pensione. Per coloro che hanno un’invalidità tra il 74% e il 99%, il reddito annuale non può superare i 5.725,46 euro. Per le persone con invalidità totale al 100%, invece, la soglia di reddito annuale massimo consentito è di 19.461,12 euro.