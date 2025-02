Auto usate, il meccanico rivela il trucco: “Controllate questa cosa prima di comprarla” | Addio fregature

Scopri il segreto rivelato direttamente da un meccanico per acquistare un’auto usata in tutta sicurezza, senza brutte sorprese.

Acquistare un’auto usata può essere un ottimo modo per risparmiare e ottenere un veicolo di qualità.

Tuttavia, il mercato dell’usato nasconde spesso delle insidie, e il rischio di incappare in una fregatura è sempre dietro l’angolo.

Per fortuna, un meccanico esperto ha deciso di condividere con tutti alcuni trucchi fondamentali per evitare di comprare un’auto difettosa o con problemi nascosti.

Un consiglio che rivolge a tutti è: “Controllate sempre questa cosa prima di firmare il contratto e comprare l’auto“.

Controlla sempre bene

Quando compriamo un’auto usata, siamo sempre di fronte a un grande dubbio: stiamo facendo la scelta giusta o finiremo per pentircene? Ovviamente, solo il tempo potrà darci una risposta concreta. Tuttavia, la vera grande differenza la fa innanzitutto il tipo di veicolo che si va a comprare e in particolar modo se questo mezzo sia nuovo appena uscito di concessionaria o meno. Va detto che in questa fase di crisi economica sono sempre di più le persone che optano per l’acquisto di una vettura usata: spesso in condizioni così ottimali da rendere l’offerta irresistibile. I soldi che girano in effetti sono sempre di meno ed una crisi economica generale costringe spesso le persone non solo a non poter comprare un veicolo, ma anche a vendere il proprio o addirittura svenderlo. E così, comprare un’auto usata oggi può diventare ancora più conveniente rispetto al passato: occhio però a quelle che ricordiamo come delle vere e proprie truffe clamorose.

Purtroppo, non tutti hanno una competenza meccanica tale da poter capire al volo se c’è o odore di truffa quando un veicolo ci viene proposto e evidentemente abbellito proprio per l’occasione. Ed è per questo che dovremmo seguire i consigli degli specialisti e dei meccanici in particolare che in genere forniscono due indicazioni di massima da tenere sempre presenti. In primo luogo, bisognerebbe fare molta attenzione ai chilometri. Più tempo passa e più le auto, evidentemente, hanno consumato e percorso più chilometri, dunque se l’auto a livello di libretto risulta avere una datazione abbastanza evidente.

Non solo i chilometri, occhio a questi aspetti

Noi non abbiamo gli strumenti per poter stabilire se i chilometri siano stati taroccati se non proprio la presenza di un meccanico in fase di ispezione del veicolo. Un aspetto da valutare, invece, è quello relativo allo stato della.

L’utilizzo di alcuni strumenti come lo spessimetro, ad esempio, può farci stabilire se ed eventualmente quanto quell’auto in questione sia stata oggetto di interventi di riparazione e aiutarci con la valutazione.