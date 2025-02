Disastro Amadori, richiamo enorme del prodotto amatissimo: li mangi e finisci in ospedale | Rischio shock anafilattico

Amadori: richiamo alimentare per uno dei prodotti più consumati. Grave rischio per la salute, meglio controllare in casa.

Il noto marchio Amadori ha diffuso il comunicato di un richiamo alimentare per un prodotto tra i più consumati, che costituisce un grave rischio per la salute degli acquirenti.

I richiami alimentari sono comunicazioni ufficiali emesse dalle aziende produttrici o dalle autorità sanitarie, infatti vengono sempre diramati dal Ministero della Salute, e li troviamo sul suo sito. E poi nei punti vendita.

Questo serve a proteggere la salute dei consumatori prevenendo eventuali danni causati da alimenti che possono essere contaminati o difettosi. È bene quindi dare un’occhiata ogni tanto sul sito del Ministero, casomai dovesse essere sfuggito qualcosa.

In questo caso parliamo quindi di un noto prodotto Amadori.

Amadori: richiamo alimentare di un noto prodotto

Possono essere diversi i motivi per cui vengono effettuati richiami alimentari; tra i principali c’è la contaminazione da sostanze pericolose, generalmente pesticidi o batteri patogeni come Salmonella o Escherichia coli. Contaminazioni che vengono fuori dopo controlli a campione, o dopo segnalazione per casi di intossicazione alimentare.

Ma non è l’unico motivo. A volte viene effettuato un richiamo per un difetto di produzione, come la presenza di corpi estranei nel prodotto, ad esempio vetro o plastica, ma anche errori nell’etichettatura o problemi legati alla conservazione del prodotto. Occorre prestare sempre attenzione quando si va a fare la spesa, perché spesso gli avvisi affissi passano inosservati.

Attenzione se lo hai acquistato

Amadori ha richiamato alcuni lotti delle Polpettine Gran Gusto proprio a causa dell’etichetta errata, o meglio incompleta. A mancare sono dei dati essenziali, ovvero la lista degli ingredienti e soprattutto degli allergeni. Questo è molto pericoloso, poiché una persona che consuma un prodotto che contiene ciò a cui è allergica, può avere gravi problemi di salute.

I lotti richiamati sono, come fa sapere anche ilfattoalimentare.it:”numero5055072116 con scadenza 13/02/2025 e 14/02/2025, 5410782116 con scadenza 14/02/2025 e 15/02/2025, 5825302116 con scadenza 15/02/2025 e 16/02/2025, e 5226012116 con scadenza 16/02/2025 e 17/02/2025″. Sono tutte confezioni da 240 grammi, prodotte dall’azienda Avi. Coop Società Cooperativa Agricola, e lo stabilimento di produzione si trova in via del Rio 336, a San Vittore di Cesena, in provincia di Forlì-Cesena , con marchio di identificazione IT 021 M UE. Invitiamo i consumatori, qualora dovessero aver acquistato questo prodotto, a riportarlo in negozio o chiamare il numero verde Amadori 800216653 per chiedere come comportarsi.