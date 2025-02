Frigorifero, la temperatura che usi è sbagliata: gira immediatamente la manopola | Ecco a quanto devi metterlo

Sicuri di conservare il cibo nel modo giusto? Ecco come impostare correttamente la temperatura del frigorifero per evitare di compromettere la freschezza degli alimenti.

Il frigorifero è un elettrodomestico indispensabile, presente nelle case di tutti gli italiani, ma viene usato davvero nel modo corretto?

Non tutti sanno, infatti, che una regolazione errata della temperatura può compromettere la sicurezza degli alimenti e contribuisce ad aumentare i consumi elettrici.

Impostazioni di temperatura troppo alte possono favorire la proliferazione batterica, mentre temperature troppo basse rischiano di deteriorare gli alimenti più delicati.

Bisogna fare molta attenzione anche a come organizzare gli alimenti all’interno dell’elettrodomestico per garantire la distribuzione ottimale del freddo.

Come regolare la temperatura di frigorifero e freezer in modo ottimale

Secondo le linee guida degli esperti di conservazione, la temperatura ideale per il frigorifero è di 4°C, mentre il freezer dovrebbe mantenersi intorno ai -18°C. Gli alimenti devono essere riposti in uno spazio specifico per essere ottimamente conservati: il ripiano inferiore, il più freddo, è adatto a carne e pesce, mentre le zone superiori, più miti, sono ideali per latticini e alimenti cotti. La porta del frigorifero, soggetta a sbalzi termici ogni volta che si apre lo sportello, è il posto meno indicato per prodotti deperibili come latte e uova.

Uno degli errori più frequenti consiste nel posizionare il frigorifero troppo vicino alla parete o accanto a fonti di calore come il forno. In questo modo si ostacola la corretta ventilazione e si costringe il motore a lavorare di più. Di conseguenza aumentano i consumi e si riduce l’efficienza dell’elettrodomestico. Bisogna lasciare almeno 5-10 cm di spazio tra il retro del frigo e la parete. Un’altra abitudine scorretta è quella di riporre cibi ancora caldi nel frigorifero. Il calore che viene emesso dalle pietanze influisce sulla temperatura interna: il compressore viene obbligato a un surplus di lavoro per ristabilire il livello ideale di raffreddamento. Non bisogna mai, inoltre, tenere lo sportello aperto per troppo tempo per evitare dispendi energetici.

Pulizia e manutenzione del frigorifero: come rendere questo elettrodomestico sempre efficiente

La manutenzione regolare del frigorifero è fondamentale per mantenere l’elettrodomestico efficiente e ridurre i costi della bolletta. Pulire le guarnizioni della porta aiuta a evitare dispersioni di aria fredda. Sbrinare periodicamente il freezer migliora le prestazioni e previene la formazione di ghiaccio in eccesso.

Si consiglia anche di non sovraccaricare il frigorifero in modo da non ostacolare la circolazione dell’aria fredda e compromettere la conservazione degli alimenti. Quando si acquista questo elettrodomestico bisognerebbe tenere sempre in considerazione la classe di efficienza energetica: i frigoriferi in classe A+++ sono i migliori per combinare ottime prestazioni e risparmio energetico.