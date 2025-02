Rinnovo patente, scatta l’abolizione da questi anni: “Rifiuto immediato” | Milioni di patenti nei cestini

Patente di guida? Puoi dimenticarla se hai una determinata età. Il Codice della Strada parla chiaro, non viene più rinnovata.

Oggi ci sembra una cosa naturale; prendere la patente fa parte dell’evoluzione stessa della vita. Segna un importante punto di svolta.

Un traguardo che determina, almeno nella maggior parte dei casi, il raggiungimento della maggiore età. La patente di guida è uno status.

Diventi indipendente, non hai più bisogno di farti scarrozzare a destra e a manca dai genitori o dagli amici più grandi; puoi muoverti in autonomia. Fino ad una certa età.

Perché secondo il Codice della Strada, arrivati ad un’età specifica, non hai più diritto al rinnovo. Puoi metterti l’anima in pace.

Rinnovo patente rifiutato ad una certa età

La patente di guida è un documento indispensabile e serve a certificare l’idoneità della persona a mettersi al volante e condurre veicoli a motore in sicurezza. Ma non è sempre esistita, almeno così come la conosciamo noi. Ha subito un’evoluzione che è andata di pari passo con quella dei motori. L’invenzione della prima auto a benzina risale al 1888, ad opera di Karl Benz. E possiamo dire che la prima idea di patente risale a quel tempo; a lui infatti fu rilasciato un permesso di guida ufficiale dalle autorità locali.

Mentre la prima vera patente pare sia stata emessa, come ricorda rinnovopatenti.it, a Parigi nel 1893, ma non era ancora obbligatoria. In Italia è stata introdotta nel 1901 contestualmente al primo abbozzo di Codice della Strada, che aveva il nome di Regolamento per la circolazione degli automobili sulle strade ordinarie. Tra i 51 articoli si decretava che chiunque volesse mettersi alla guida dovesse essere munito di apposita licenza, da richiedere al Prefetto della provincia di residenza, previa prova presso l’Ufficio del Genio Civile. I primi esami di Scuola Guida, possiamo dire. E oggi sappiamo come funziona. Almeno fino adesso.

Puoi dimenticarti del tuo documento

La patente non è valida per sempre, chiaramente. Dovendo attestare le buone condizioni psicofisiche, va rinnovata a cadenze che cambiano e si accorciano con l’avanzare dell’età. Ovvero, ogni 10 anni fino a 50 anni d’età, poi ogni 5 anni fino ai 70, ogni 3 anni da 71 a 80 anni d’età e infine ogni 2 anni. Questo è quello che sappiamo. Invece arrivati ad una certa età non la rinnovano più.

A chi compie 68 anni non sarà più rinnovata. Ma questo non riguarda tutti, niente paura. Semplicemente i veicoli adibiti al trasporto professionale con massa superiore a 20 tonnellate, non possono essere condotti dopo i 68 anni di età del conducente.