Aggiornamento Guang Rong: si procede a pieno ritmo e continuano le operazioni di svuotamento

Le operazioni di svuotamento della Guang Rong si evolvono di ora in ora, e i serbatoi sono finalmente stati bonificati. Ora si punta sulla messa in sicurezza.

Senza dubbio, l’incidente della nave cargo cipriota Guang Rong ha monopolizzato per settimane l’attenzione nazionale, e la cittadina costiera di Marina di Massa è finita sotto i riflettori e su tutti i quotidiani.

L’incidente è avvenuto infatti il 28 gennaio 2025, quasi un mese fa, eppure le operazioni di bonifica e svuotamento dei serbatoi si sono rivelate laboriose e molto impegnative.

Incagliata nel fondale sabbioso dopo essersi schiantata contro il pontile, distruggendone la sezione superiore, la Guang Rong si trova tutt’ora sul luogo dell’incidente e, nonostante l’equipaggio sia stato tratto in salvo, l’evento ha originato vivaci preoccupazioni nella comunità locale.

Inoltre, è stata avviata un’indagine per approfondire le eventuali responsabilità del capitano Milan Durisic e la gestione della nave, già fermata in passato per alcune irregolarità.

La bonifica della Guang Rong

Come anticipato, le operazioni di bonifica e svuotamento sono iniziate con ritardo a causa delle condizioni meteo avverse. Finalmente, il 10 febbraio è partito il pompaggio del carburante – a bordo della Guang Rong vi erano 102 tonnellate di gasolio – dopo l’approvazione del piano, avvenuta l’8 febbraio.

Ad occuparsi dello svuotamento è stata la società Neri, supportata e monitorata dalla Capitaneria di Porto, da ARPAT e ISPRA, che si sono avvalsi anche di elicotteri, motovedette e sommozzatori per scongiurare il rischio di sversamenti nelle acque territoriali. Dopo aver aspirato circa 25,5 metri cubi di gasolio dalla cassa di sinistra, più accessibile, le squadre sono passate ai serbatoi centrali. Alla data di domenica 24 febbraio, i progressi registrati sono stati davvero notevoli: lo svuotamento dei serbatoi è stato finalmente completato, e le Autorità prevedono che le operazioni di drenaggio si concluderanno con successo entro pochi giorni. Restano incerte, però, le tempistiche di rimozione del carico e del relitto, e la comunità chiede maggiore trasparenza, mentre gli operatori turistici temono tutt’ora delle ripercussioni negative sull’imminente stagione estiva.

Guang Rong: si passa alla sala macchine

Secondo gli aggiornamenti riportati da lavoceapuana.com, contestualmente alla svuotamento dei serbatoi sono stati aspirati anche circa 4 metri cubi di acqua di sentina, e le squadre hanno iniziato a rimuovere il latte di plastica e di alluminio presente nella sala macchine. Questi materiali inquinanti verranno poi stoccati all’interno di specifici big bag e trasferiti altrove.

Resta l’incognita, però, per quanto riguarda i tempi per la rimozione definitiva del relitto.