Bufera su Esselunga, la carne è immangiabile | Supermercato preso sotto tiro dal cliente

Esselunga sotto attacco da parte di un cliente che lamenta quanto sia immangiabile la carne acquistata nel punto vendita.

Lavorare a contatto con il pubblico non è mai facile, e soprattutto chi è impiegato nella grande distribuzione sa quanto sia facile essere abbandonati per un altro punto vendita.

La concorrenza spietata a suon di sconti e ribassi, offerte e regali, rende il mercato agguerrito per accaparrarsi clientela. Ma anche fidelizzarla.

E soprattutto oggi, sebbene un piccolo disservizio può capitare a chiunque, difficilmente verrà perdonato, ma anzi verrà urlato ai quattro venti sul web. Così ha fatto questo cliente, appunto.

Esselunga sotto attacco: cliente si lamenta

Oggi è molto facile lamentarsi di un disservizio ricevuto da parte di una qualunque attività commerciale, e avvalersi, per farlo, del web. Un cliente insoddisfatto è sempre una cattiva pubblicità, che di certo non fa bene al commercio. E mai come oggi i consumatori sono attenti ai soldi che spendono, e vogliono ricevere in cambio prodotti e servizi di qualità.

Scegliere quindi il giusto supermercato è fondamentale. Vogliamo spendere poco ma acquistare prodotti di qualità , vogliamo coniugare convenienza e qualità, riuscendo ad acquistare prodotti buoni senza spendere un capitale. E in questo senso sicuramente Esselunga ha un ruolo cruciale, piazzandosi tra i supermercati e i discount dove fare la spesa conviene sempre. La carne, per esempio, mantiene prezzi abbordabili ed è principalmente italiana. Ma qualcuno la trova addirittura immangiabile.

Perché la carne è immangiabile

La carne venduta da Esselunga proviene quasi esclusivamente da allevamenti italiani, controllati e di qualità. Eppure un cliente si è lamentato su Facebook definendola immangiabile. La sua recensione è pubblica, e recita: “Solo io trovo che la carne dell’Esselunga sia ormai immangiabile? Soprattutto gli arrosti. Le fettine di vitello, il roastbeef non sanno di nulla e si restringono durante la cottura. […] Solo Esselunga da una vita rimane la migliore per varietà e prezzi ma sulla qualità parliamone”.

Parole molto dure di chi sostiene che la carne sia immangiabile e che si restringa in cottura. Anche se, nonostante la recensione negativa, precisa che i prezzi siano i migliori e che ci sia molta scelta tra i prodotti. Ovviamente si tratta comunque di un parere personale, poiché sono tanti i clienti che invece preferiscono l’insegna di Esselunga alle decine di altre presenti sul territorio.