Dexal, è lui il detersivo più amato di Eurospin: chi lo produce è un segreto uscito fuori | Da oggi comprerai solo quello

Sai chi si nasconde dietro il marchio di detersivo Dexal venduto da Eurospin? Il segreto è stato svelato, corri a farne scorta.

Non è una sorpresa che dietro anonimi prodotti venduti per lo più in discount o piccoli supermercati, si nascondano grandi brand.

Come non è più una sorpresa che Eurospin sia ormai diventato uno dei discount preferiti dagli italiani per fare la loro spesa.

“La spesa intelligente” recita il claim pubblicitario, ma che significa? Che sugli scaffali i clienti trovano qualità e convenienza, un binomio non sempre tanto comune.

Ad esempio, lo sai chi produce i detersivi Dexal che vengono venduti all’interno di Eurospin? Non lo immagineresti mai.

Dexal: chi produce il detersivo di Eurospin

I prodotti venduti sugli scaffali dei discount in generale e in particolare di Eurospin sono solitamente anonimi, senza marchio. Con prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli brandizzati. Molti – almeno questo succedeva soprattutto in passato, fino a qualche tempo fa – sono convinti che questo tipo di prodotti sia di scarsa qualità. In realtà non è proprio così.

Ormai infatti è sempre più chiaro che dietro una confezione anonima si nasconde un produttore noto. Sono tantissimi i prodotti venduti in questo modo. Qualche esempio? Il caffè Don Jerez in realtà è prodotti da Pellini, molto più noto. E il latte Land? Dietro si nasconde Parmalat. Il riso Delizie del Sole? Riso Scotti; la carne in gelatina Il buon pascolo è di Montana, e i Croissant Dolciando sono prodotti nientemeno che da Bauli. Ma la lista è lunghissima, ed è solo una dimostrazione che chi critica la scelta di fare la spesa al discount, non sa di cosa sta parlando. E i detersivi non sono certo da meno. Chi c’è dietro Dexal?

Un nome che è una garanzia

Dexal è un private label, ovvero un marchio venduto esclusivamente da un’insegna. Questo lo rende quasi del tutto esente dai costi di marketing che fanno invece lievitare i prezzi ai prodotti di marca, più noti. Sono infatti le pubblicità che pesano sul prezzo finale del prodotto, e quindi sulle tasche del consumatore.

La linea comprende detersivi per piatti e per bucato, ammorbidenti, sgrassatori e tutto ciò che serve per le pulizie domestiche. I produttori di tutti questi marchi sono due: Italsilva e McBride. Il primo produttore è legato a marchi noti come Spuma di Sciampagna e Sauber. Mentre il secondo è legato ai noti Winni’s e Disinfekto. Una garanzia di qualità.